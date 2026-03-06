Lentoyhtiö potkaisee nyt sellaiset matkustajat pois lennolta, jotka eivät käytä kuulokkeita

Yksi maailman suurimmista lentoyhtiöistä, amerikkalainen United Airlines, on muuttanut lentojensa sopimusehtoja.

Uusien sopimusehtojen mukaan lentoyhtiön henkilökunnalla on oikeus poistaa sellainen matkustaja lennolta, joka kuuntelee lennon aikana musiikkia tai muuten käyttää älylaitteitaan äänien kanssa ilman kuulokkeita.

Toistuvissa tapauksissa lentoyhtiö voi lisätä matkustajan pysyvästi lentokieltolistalleen, eli lentoyhtiö ei enää suostu koskaan ottamaan kyseistä matkustajaa lennoilleen.

Mikäli matkustajan on aivan pakko kuunnella jotain älylaitteestaan lennon aikana ja kuulokkeet unohtuivat kotiin, lentoyhtiön verkkosivuilla mainitaan mahdollisuudesta saada käyttöön ilmaiset kuulokkeet. Ilmeisesti kyseessä ovat Bluetooth-kuulokkeet, sillä samaisen sivun mukaan myös United Airlinesin lentojen omat viihdejärjestelmät käyttävät nykyisin langattomia yhteyksiä.



Asiasta uutisoineen CBS Newsin haastatteleman lentoalan asiantuntijan mukaan United Airlines on ainoa amerikkalainen yhtiö, joka yksiselitteisesti kieltää viihteen kuuntelun lennon aikana ilman kuulokkeita.

Asiantuntijan mukaan Unitedin linjaus on kuitenkin saman suuntainen mitä valtaosa asiakkaistakin haluaa lennoiltaan. Matkustajat, jotka eivät käytä kuulokkeita, vaan huudattavat musiikkia tai muuta ääntä päästävää sisältöä kännyköistään tai tableteistaan, ovat pieni, mutta äänekäs vähemmistö.