Stargate Project rakentaa tekoälylaskentaa 500 miljardilla dollarilla

Joukko teknologiayhtiöitä on perustanut yhteisen tekoälylaskentaan keskittyvän yrityksen, The Stargate Projectin.

Stargaten suunnitelma on käsittämättömältä kuulostavassa mittakaavassa, sillä yhtiö aikoo rakentaa 500 miljardilla dollarilla eli noin 480 miljardilla eurolla palvelinkeskuksia tekoälylaskentaa varten.

Stargatessa ovat mukana OpenAI, japanilainen Softbank sekä Oracle. Lisäksi teknologiatoimittajina yhtiölle toimivat Microsoft, Arm ja Nvidia.

Ensi vaiheessa hankkeeseen kaadetaan 100 miljardia dollaria, jonka rahoitus tulee pääosin Softbankilta, mutta yhtiön operatiivisesta toiminnasta päävastuu on OpenAI:lla.

Hankkeesta tiedotettiin Donald Trumpin virkaanastujaisten yhteydessä ja ilmeisesti valtava tekoälylaskennan kapasiteetti on tarkoitus sijoittaa Yhdysvaltoihin. Stargate Projectia kuvattiin "strategisena kyvykkyytenä, jolla puolustetaan Yhdysvaltain ja sen liittolaisten etuja".



Vertailukohtaa hakiessa voidaan käyttää vaikkapa Helsingin pörssiä. Kaikkien Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo on tällä hetkellä noin 340 miljardia euroa.