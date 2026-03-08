NASAn koe onnistui: Ihmiskunta onnistui ensimmäistä kertaa muuttamaan asteroidin kiertorataa

Yhdysvaltain avaruushallinto NASA on saanut vahvistuksen sille, että sen suorittama koe vuonna 2022 on onnistunut.

Vuonna 2022 NASAn Double Asteroid Redirection Test eli DART-luotain törmäsi tarkoituksella Dimorphos-asteroidiin, joka kiertää toista, isompaa Didymos-asteroidia. Kokeen tarkoituksena oli tutkia, pystyykö ihmiskunnan rakentamilla välineillä muuttamaan asteroidien kurssia.

Nyt, neljä vuotta myöhemmin julkaistu, vertaisarvioitu tutkimus on osoittanut, että DART onnistui tavoitteessaan, eli asteroidiparin kiertonopeus aurinkomme ympäri muuttui DARTin törmäyksen ansiosta.

Muutos on minimaalisen pieni, sillä asteroidiparin kierto auringon ympärillä kestää noin 770 vuorokautta ja uusi, ihmisen vaikutuksesta muuttunut kiertonopeus on sekunnin murto-osien verran eri kuin aiemmin.

Vaikka vaikutus on pieni, se todistaa kuitenkin ensimmäistä kertaa, että ihmiskunta pysyy muuttamaan halutessaan taivaankappaleiden kiertoratoja ja kursseja. Asteroidiparin liikkeitä seurattiin 22 eri mittaustuloksen muodossa lokakuun 2022 ja maaliskuun 2025 välisenä aikana.



Maasta tehtyjä mittauksia tarkempia arvioitakin Dimorphoksen ja Didymoksen kiertoradan muutoksista tullaan saamaan lähitulevaisuudessa, kun Euroopan avaruushallinnon ESAn Hera-luotain saapuu niiden läheisyyteen tekemään tarkempia mittauksia.

Kumpikaan asteroideista ei ollut, eikä tule uudenkaan kurssin myötä olemaan uhka maalle. Mutta DARTin kokeen ansiosta ihmiskunta voi jatkossa suunnitella tarkemmin ratkaisuja tilanteisiin, joissa maata uhkaisi asteroidi ja sen kurssi pitäisi saada ajoissa käännettyä.