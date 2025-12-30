Muistikriisi: Kannettavien tietokoneiden hinnat nousevat reilusti vuonna 2026

Syksyllä 2025 alkanut rakettimainen muistipiirien hintojen nousu on johtanut jo todella erikoisiin käänteisiin teknologia-alalla viimeisten kuukausien aikana.

Sekä tietokoneiden käyttömuistin (RAM) että NAND-pohjaisen tallennustilan hinnat ovat nousseet niin hälyttävällä tahdilla, että esimerkiksi uuden, tehokkaan PC-pelikoneen kasaaminen on muuttunut pelkästään rikkaiden huviksi.

Jo aiemmin kerrottiin, miten kännyköiden tallennustila ja käyttömuistin määrä tulevat laskemaan vuonna 2026 aiempaan verrattuna - ensimmäistä kertaa ikinä.

Nyt näyttää siltä, että vastaavaa kehitystä tulee tapahtumaan myös kannettavissa tietokoneissa.

Korealaislähteiden mukaan osa läppärivalmistajista aikoo jättää kokonaan julkaisematta joitain jo suunniteltuja uusia tietokonemallejaan - tai viivästyttää niiden julkaisua useilla kuukausilla aiottua myöhemmäksi.



TrendForcen mukaan Dell on jo nostanut jälleenmyyjiltä perittäviä hintoja kannettaville tietokoneilleen 15-20 prosentin verran ja esimerkiksi Lenovon oletetaan nostavan omia hintojaan tammikuussa.

Tehokkaimpien kannettavien osalta hinnat saattavat nousta jopa 30 prosenttia nykyiseen hintatasoon nähden. Tyypillisessä huipputason kannettavassa tietokoneessa on nykyisin vähintään 32 gigatavua käyttömuistia ja iso, vähintään teratavun kokoinen SSD-levy. TrendForcen arvion mukaan pelkkä käyttömuisti ja SSD-levy yhteensä vastaavat jo miltei neljännestä kannettavan tietokoneen osien hinnoista valmistajille.

Sinänsä muistien valmistamisesta ei ole tullut yhtään aiempaa kalliimpaa. Syy hintojen käsittämättömälle nousulle on ollut tekoälyn hurja kasvu: tekoäly-yhtiöt ovat valmiita maksamaan lähes mitä tahansa saadakseen uusiin datakeskuksiinsa tarvittavat muistipiirit ja tallennuslevyt mahdollisimman nopeasti.

Joten valtava kysyntä on mahdollistanut sen, että muistipiirien valmistajat ovat nostaneet hintojaan reippaalla kädellä, koska... ne voivat.