Seuraavan sukupolven Xbox pyörittää PC-pelejäkin

Huhut Xboxin kuolemasta vaikuttavat ennenaikaisilta.

Microsoft on tällä viikolla paljastanut ensimmäisiä varovaisia tietoja seuraavan sukupolven Xbox-pelikonsolistaan, joka kantaa alustavasti nimeä Project Helix.

Tulossa on yksi merkittävä muutos, joka saattaa muuttaa pelikonsoleiden maailman dynamiikkaa varsin perustavanlaatuisesti: seuraava Xbox pystyy pyörittämään PC:n pelejä sellaisenaan.

Luonnollisesti konsolilla toimivat myös Xboxin omat pelit, mutta raja näiden kahden välillä muuttuu siis aiempaa häilyvämmäksi. Jo tähän saakka Xbox on ollut alla olevalta tekniikaltaan ja ohjelmointirajapinnoiltaan hyvin, hyvin lähellä PC-pelitietokoneita.



Tiedon PC-pelien yhteensopivuudesta tulevan Xboxin kanssa vahvisti Microsoftin uusi Xbox-johtaja Asha Sharma twiitissään (linkki vie Twitter/X:ään) eilen.

Raja Xboxin ja PC:n välillä on siirtynyt viime aikoina vahvasti muutenkin, sillä Microsoft on lisensoinut Xbox-brändiään mm. kannettaviin PC-pohjaisiin käsikonsoleihin ja lisäksi Windowsin peliympäristöissä Xbox on brändinä vahvasti näkyvillä.

Kun samaan aikaan Valvelta on tulossa tänä vuonna konsoliksi muutettu PC-pelitietokone Steam Machine, alkaa peli-PC:n ja konsolin välinen raja-aita kaatumaan rytinällä.

Tilanne on sinänsä monella tapaa positiivinen: komponenttien hurja kallistuminen viimeisen puolen vuoden aikana on tehnyt tehokkaiden pelitietokoneiden rakentamisesta järjettömän kallista.

Jos PC-pohjaiset pelikonsolit muodostuvat uudeksi normiksi, on PC-pelejä kehittävien pelistudioiden pakko suunnitella pelit siten, että ne pyörivät sulavasti kyseisillä, kiinteillä spekseillä varustetuilla PC-konsoleilla - eikä pelejä voi enää suunnitella niin, että ne pyörivät kunnolla vasta sillä ensi vuonna julkaistavalla Nvidian näytönohjaimella.