Ennuste: Halvat läppärit katoavat kokonaan
Analytiikkayhtiö Gartnerin mukaan yksi kokonainen tietokoneiden kategoria saattaa kadota kokonaan.
Gartnerin arvion mukaan halvat kannettavat tietokoneet, joihin yhtiö laskee kaikki alle 500 dollaria eli noin 430 euroa maksavat läppärit, ovat vaarassa kadota kauppojen hyllyiltä - kenties lopullisesti.
Syy tähän on tietysti se jo tutuksi tullut: tekoälyfirmat ja niiden aiheuttama käsittämättömän nopea muistien hintojen nousu.
Kallistuvat muistien hinnat kurittavat toki kaikkea tietotekniikkaa, mutta kaikkein edullisimmissa kannettavissa tietokoneissa käyttömuistin (RAM) ja SSD-tallennustilan osuus tietokoneen komponenttikustannuksista on kaikkein suurin. Eli niiden suhteellisiin hintoihin kallistuneet muistipiirit ja SSD-levyt purevat pahiten.
Koska halpojen kannettavien tietokoneiden myynti ei ole varsinaisesti kovin leveillä katteilla tapahtuvaa liiketoimintaa muutenkaan, on analyysi selkeä: ns. budjettiläppäreitä ei tule olemaan olemassa lainkaan vuoteen 2028 mennessä.
Samaisen analyysin mukaan sekä käyttömuistin että SSD-levyjen hinnat tulevat nousemaan vielä nykyisestäänkin: niin, että pelkästään vuoden 2026 aikana hinnat nousevat tammikuun alussa nähdystä tasosta vuoden loppuun mennessä +130 prosenttia.
Samalla myös kaikkien tietokoneiden hinnat nousevat - ja kappalemääräinen tietokoneiden myynti tulee laskemaan tänä vuonna merkittävästi.
