Applelta vaihtoehto edullisten kannettavien markkinoille - tällainen on MacBook Neo
Apple julkaisi tänään mielenkiintoisen MacBook-koneen, MacBook Neon.
Aloitetaan hinnasta, joka on melko alhainen.
Hinta alkaa 256 gigatavun mallin kohdalla 699 eurosta ja satasen lisäpanostuksella saa 512 gigatavua tallennustilaa sekä Touch ID:llä varustetun näppäimistön.
Koneen voisi ajatella herättävän kiinnostusta opiskelijoiden keskuudessa, ja opiskelijat saavatkin kummankin mallin kohdalla satasen pois eli hinnat alkavat 599 eurosta.
Saataville laite tulee 11.3. alkaen.
Yksi laitteen erikoisuuksista on perinteinen Macien M-sarjan piirien sijaan käytettävä iPhonesta tuttu A18 Pro -piiri. Akunkeston luvataan 1,2 kilon painoisessa koneessa olevan jopa 16 tuntia. Lataus onnistuu kahden USB-C -portin kautta, ja mukana on myös kuulokeliitäntä, Wifi 6E ja Bluetooth 6.
Näyttö on kooltaan 13-tuumainen Liquid Retina, jonka kirkkaus on 500 nitiä.
Apple lupaa sen tarjoavan jopa 50 prosenttia parempaa suorituskykyä päivittäisissä toimissa verrattuna kilpaileviin Intel Core Ultra 5 -tietokoneisiin. Laitteessa on myös 16-ytiminen Neural Engine tekoälytehtäviä varten.
Uutuus on selvä isku edullisten Windows-koneiden ja Chromebookien hallitsemille markkinoille.
