Kuusi Gigantin myymälää muuttuu Power-myymälöiksi - Porvoossa kaksi Poweria samassa rakennuksessa, Kotkassa hyvin lähellä toisiaan

Gigantti menettää pian myymälöitä ja Power puolestaan saa lisää niitä, sillä yrittäjä Mikko Nguyenin omistamat kuusi Gigantin myymälää siirtyvät osaksi Power-verkostoa.





Myymälät sijaitsevat Järvenpäässä, Kotkassa, Salossa, Klaukkalassa, Porvoossa ja Lohjalla. Tämän myötä myymälät jatkavat huhtikuun alusta alkaen Power-kauppiasmyymälöinä. Power Finlandin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluodon mukaan kyseiset kuusi myymälää operoivat yhteensä noin 50 miljoonan euron liikevaihdolla.

"Olen kiitollinen Gigantille yhteisistä vuosista ja kokemuksista alalla. Nyt on kuitenkin oikea hetki katsoa eteenpäin ja lähteä kehittämään liiketoimintaa uudessa ympäristössä. Uskon, että POWER tarjoaa meille hyvän toimintaympäristön uudistua ja kehittyä tavalla, joka mahdollistaa vielä aiempaakin paremman asiakaskokemuksen tuottamisen. Muutos on tietenkin iso, mutta ydinasiat pysyvät ennallaan; meidän ammattitaitoinen henkilökuntamme ja laadukkaaseen asiakaspalveluun panostaminen", Mikko Nguyen sanoo.

Muutos aiheuttaa erikoisia tilanteita ainakin Porvoossa ja Kotkassa.

Itäväylä kertoo, että uudistuksen myötä Kuninkaanportissa toimii jatkossa kaksi Powerin myymälää, molemmat samassa rakennuksessa. Saviluodon mukaan kahden myymälän samanaikainen toiminta ei aiheuta välittömiä muutoksia ja Power arvio verkostoa jatkuvasti ja loppuvuodesta tiedetään enemmän kahden myymälän päällekkäisyyden kannattavuudesta.





Lähes vastaava tilanne on Kotkassa, Kymen Sanomat kertoo. Kotkassa kaksi Power-myymälää toimivat muutoksen jälkeen Jumalniemessä. Myös näiden kannattavuudesta tiedetään paremmin vuoden lopussa.

Kuluttajalle oleellinen tieto tässä kohtaa on se, että kuudesta Gigantista aiemmin ostettujen laitteiden takuu- ja huoltoasiat hoituvat jatkossa Power-brändin ja -myymälän alla.

Toisaalta kuluttajan kannalta kilpailun heikkeneminen voi olla merkittävää, kun Gigantti poistuu yhtälöstä.