Suomalaiskeksintö haistaa akkupalon jo puolitoista tuntia ennen savua

Suomalaisyritykset Kuusakoski Oy ja Olfactomics ovat yhteistyössä kehittäneet sensorilaitteen, joka havaitsee akkupalon alkamisen jo selvästi ennen kuin akku on syttynyt palamaan. Kuusakoski kierrättää muun muassa elektroniikkalaitteita ja Olfactomics puolestaan kehittää edistyksellisiä kaasunilmaisuun perustuvia ratkaisuja.





Näistä jälkimmäisen osaamista etenkin laitteessa käytetään, sillä akkupalojen havaitseminen ennen savua perustuu kaasuihin, joita purkautuu jopa 90 minuuttia ennen kuin lämpötila nousee.

Litiumioniakut ovat viime vuosina yleistyneet voimakkaasti, ja niitä käytetään, käsitellään ja varastoidaan nykyisin laajasti muun muassa yritysten varastoissa, teollisuushalleissa ja logistiikkakeskuksissa.

Akkupalot kodeissa jo sähkökiuaspaloja yleisempiä

Uusi Smart Battery Sensor -laite onkin kehitetty yritysten, logistiikkakeskusten, kierrätyslaitosten, merikonttikuljetusten ja parkkihallien tarpeisiin, mutta myöhemmin vastaava teknologia voi päätyä kuluttajahintaisiin älykotituotteisiin, kun akuilla varustetut älylaitteet yleistyvät kodeissa yhä kiihtyvää tahtia.





Hiljattain vakuutusyhtiö LähiTapiola toteutti kyselyn, jonka mukaan neljäsosalla suomalaisista on kotonaan jo yli kymmenen akkukäyttöistä laitetta. Vuonna 2024 pienelektroniikan akusta tai laturista aiheutui 108 paloa, mikä oli jo enemmän kuin esimerkiksi sähkökiuaspalojen määrä.

Pelastusopisto on myös julkaissut ohjeita akuista johtuvien tulipalojen eli akkupalojen ehkäisyyn sekä siihen, miten tulee toimia, jos akku syttyy palamaan.

Reagointiaika on pelastushenkilöstölle kriittinen

"Akkupalot ovat tunnetusti vaikeasti sammutettavia ja ne voivat aiheuttaa mittavia vahinkoja sekä henkilöturvalle että omaisuudelle. Tarve akkupalojen ehkäisyyn lähti meillä suoraan omasta liiketoiminnasta, sillä Kuusakoski kierrättää vuosittain yli 80 000 tonnia sähkö- ja elektroniikkalaitteita niin uusiokäyttöön kuin kierrätysraaka-aineiksi", kertoo Tapio Kuusakoski, Kuusakoski Oy:n WEEE-liiketoimintajohtaja.

Smart Battery Sensor tarkkailee ilmassa esiintyviä kaasumaisia yhdisteitä ja analysoi niiden koostumusta kemiallisen sensorin sekä kehittyneen analyysialgoritmin avulla.





Laitteita hallitaan pilvipohjaisessa portaalissa, ja laitteen havainnoista voi asettaa hälytyksen yhtiön vastuuhenkilöille esimerkiksi Teams- tai Slack-viestin, tekstiviestin tai puhelun muodossa.

"Vapautuvien kaasujen tarkka koostumus vaihtelee akun kemiallisen rakenteen mukaan, mutta sensorimme algoritmi tunnistaa vikaantumisen jo ennen kuin lämpötilan hallitsematon nousu, savun muodostus tai tulipalo käynnistyy. Tähän asti palon havaitseminen on perustunut lämpötilan ja savun tunnistamiseen, jolloin aikaa reagoinnille on merkittävästi vähemmän", kertoo Antti Roine, Olfactomicsin toimitusjohtaja.

Perusmuotoinen Smart Battery Sensor -palvelu on jo tilattavissa Kuusakosken verkkosivujen kautta. Palvelu sisältää laitteen tai laitteet asennuksineen sekä pilvipohjaisen portaalin hälytystoiminnallisuuksineen.





Kokonaisuus on myös herättänyt kiinnostusta kansainvälisissä tapahtumissa akkupaloista kärsivien toimialojen toimesta. Kuusakoski ja Olfactomics jatkavat teknologian kehitystyötä. Tavoitteena on tuoda uusia ominaisuuksia ja laajentaa laitteen käyttömahdollisuuksia.