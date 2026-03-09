Iän varmennus saapuu pakolliseksi käyttöjärjestelmiin - Nyt ensimmäinen käyttöjärjestelmä kielsi käytön kalifornialaisilta

Uutisoimme hiljattain, miten Yhdysvalloissa Kalifornian ja Coloradon osavaltioissa ollaan joko jo hyväksytty tai puuhaamassa lakia, joka vaatisi käyttöjärjestelmiin pakollisen ikärajan valvonnan.

Kalifornian osalta laki on jo hyväksytty ja se astuu voimaan vuonna 2027.

Nyt ensimmäinen avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä, BSD-pohjainen MidnightBSD, on muuttanut käyttöehtojaan lain vuoksi. Uudet käyttöehdot kieltävät Kalifornian osavaltion asukkailta MidnightBSD:n käytön kokonaan.

Kalifornian laki on hieman epämääräinen ja ei kovinkaan tiukka, mutta ongelmia aiheuttava. Se vaatii sen, että käyttöjärjestelmä tietää jokaisen käyttöjärjestelmää käyttävän yksittäisen käyttäjän iän ja sallii ohjelmien käyttämisen vain, jos kyseisen ohjelman ikäraja vastaa käyttäjän ikää.

Laki ei kuitenkaan vaadi iän vahvaa todistamista, joten se nojaa lähinnä siihen, että vanhemmat luovat tietokoneelle useamman tilin ja asettavat lastensa tileihin lasten iät. Tuon jälkeen sovellukset ja ohjelmat, jotka vaativat esimerkiksi täysi-ikäisyyttä, eivät suostu käynnistymään lainkaan.



Linux-yhteisössä asian tiimoilta on jo käyty keskusteluja mahdollisista toteutustavoista ja todennäköisesti jonkinlainen yhtenäinen lähestymistapa tultaneen näkemään ennen vuodenvaihdetta.

Kalifornian lainsäädäntöä huolestuttavampia ovat vahvaan, todennettuun tunnistautumiseen pohjautuvat ikärajan valvonnat, kuten Yhdysvaltain liittovaltion tasolla puuhattava lakiesitys, jotka toteutuessaan vaatisivat käytännössä ihmisten tunnistautumisen, jotta nettiä voi ylipäätään käyttää.