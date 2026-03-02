Uber aloitti Euroopassa ruuan kuljetukset droneilla
Uber ja droonitoimitusoperaattori Manna Air Delivery ovat solmineet strategisen kumppanuuden, jonka myötä Uber aloittaa droonikuljetukset ensimmäistä kertaa Euroopassa.
Palvelu käynnistyy Irlannista, missä Mannan testattu drooniteknologia yhdistetään Uberin maailmanlaajuiseen alustaan.
Yritysten tarkoituksena on laajentaa lentokuljetukset tulevaisuudessa myös muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin tarjoamaan saumatonta, nopeaa ja turvallista toimitusta ilmojen halki.
Esimerkiksi Suomessa on enemmän tilaa kuljetuspalvelulle, sillä Foodora lopetti juuri Suomessa. Foodora myös ehti Suomessa testailla dronekuljetuksia.
"Autonominen teknologia muovaa toimitusten tulevaisuutta niin maalla kuin ilmassa. Yhdistämällä Uberin laajan verkoston ja Mannan ilmailuosaamisen tarjoamme nopean ja kestävän tavan hyödyntää paikallisten liikkeiden tarjontaa. On hienoa päästä aloittamaan toiminta Euroopassa", toteaa Uberin autonomisesta liikkumisesta vastaava johtaja Sarfraz Maredia.
Manna on tähän mennessä tehnyt Euroopassa jo yli 250 000 toimitusta drooneilla seitsemän vuoden aikana noudattaen korkeimpia turvallisuusstandardeja.
Droonikuljetukset voivat merkittävästi vähentää toimituskuluja ja hiilidioksidipäästöjä verrattuna perinteisiin kuljetusmuotoihin ja myös lyhentää kuljetusaikoja, tiedotteessa kerrotaan.
