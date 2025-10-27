Muisteihin tulossa hurjaa hintojen nousua
Lähes kaikessa mahdollisessa modernissa elektroniikassa käytetään muistipiirejä, olivatpa ne sitten DRAM- ja NAND-piirejä.
Nyt molempien hintoihin on tulossa merkittäviä korotuksia, kertoo korealainen Korea Economic Daily (koreaksi).
Kaksi maailman suurinta muistipiirien valmistajaa, Samsung ja SK Hynix ovat lähteiden mukaan nostaneet hintojaan kautta valikoimansa 30 prosentilla.
TrendForcen mukaan korotusten taustalla on tekoäly-buumi, joka on nostanut muistien kysynnän räjähdysmäiseen kasvuun viimeisen parin vuoden aikana.
Samsung ja SK Hynix hallitsevat kaksistaan noin kolmea neljäsosaa koko muistipiirien markkinasta, Samsungin ollessa ylivoimaisesti isoin valmistaja.
Muistipiirien kallistuminen tulee jonkinlaisella viiveellä näkymään väistämättä myös kaiken muunkin elektroniikan hinnoissa - enemmän tai vähemmän, riippuen tuotekategoriasta.
Muistipiirien hinnat ovat olleet nousussa oikeastaan koko nykyisen tekoälyn räjähdysmäisen kasvun ajan. Tämä näkyy mm. siinä, että hiljattain julkaisemassamme katsauksessa Suomen halvimpiin SSD-levyihin, totesimme hintojen nousseen reippaalla vauhdilla sitten vuoden 2023.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.