Uutislähteet: Näytönohjainten hinnat nousevat pian - NVIDIA RTX 5090:n hinta olisi nousemassa yli 4000 euroon

Korealaisten uutislähteiden mukaan syksyllä alkanut muistipiirien käsittämättömän kova hintojen nousu olisi iskemässä jälleen uuteen tuoteryhmään.

Tietojen mukaan (koreaksi) sekä AMD että NVIDIA olisivat nostamassa kuluttajille tarkoitettujen näytönohjainten hintoja reippaalla kädellä.

Hintojen nousu iskisi kovimmin nimenomaan kaikkein tehokkaimpiin näytönohjaimiin, jotka käyttävät yleensä eniten muistipiirejä ja joissa käytössä ovat moderneimmat ja nopeimmat muistipiirit.

Arvioiden mukaan vuoden 2025 alussa julkaistu NVIDIA GeForce RTX 5090 olisi hintojen nousun osalta pahimmin kärsivä tapaus. Kyseinen näytönohjain julkaistiin vuosi sitten ja silloin sen dollarimääräinen suositushinta oli 1999 dollaria (nykykurssilla noin 1707 euroa). RTX 5090:n hinnan uskotaan nousevan tämän vuoden aikana jopa 5000 dollariin eli noin 4260 euron hintaiseksi.



Hintoja ei oltaisi kuitenkaan kiskaisemassa kertarysäyksellä ylöspäin, vaan korealaisten tietojen mukaan AMD aloittaisi omien näytönohjaintensa hintojen asteittaisen korottamisen nyt tammikuussa 2026 ja NVIDIA seuraisi samalla tavalla omien näytönohjaintensa osalta helmikuussa. Ensimmäisten hinnankorotusten jälkeen hintoja tultaisiin sitten nostamaan pikkuhiljaa, kenties jopa joka kuukausi, asteittain ylöspäin - läpi koko vuoden 2026.

Taustasyy tähänkin tilanteseen on tekoälyhype: maailmalle rakennetaan valtavalla vauhdilla uusia datakeskuksia nimenomaan tekoälyn käyttöön ja tekoäly-datakeskukset vaativat jättimäiset määrät muistia, eli myös muistipiirejä. Koska kysyntä on niin hurjaa, muistivalmistajat ovat toimineet, kuten mikä tahansa firma kapitalismissa toimisi, eli ne ovat nostaneet valmistamiensa muistipiirien hintoja reippaalla kädellä.

Muistien hintojen nousun seurauksena mm. tulevien kännykkämallien oletetaan sisältävän vähemmän käyttömuistia ja vähemmän tallennustilaa kuin edeltävissä malleissa.