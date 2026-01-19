Selvitys: Näin DDR5-muistien hinnat nousivat Suomessa

Kaikki ovat varmastikin lukeneet otsikoita siitä, miten tietokoneissa, kännyköissä ja oikeastaan kaikessa kulutuselektroniikassa käytettyjen muistipiirien hinnat ovat lähteneet rakettimaiseen nousuun syksyllä.

Syynä muistipiirien hurjaan hintojen nousuun piilee tekoälyhypessä, jossa datakeskuksia rakentavat yhtiöt ovat ostaneet jo etukäteen ison siivun kaikesta markkinoille tulossa olevasta muistikapasiteetista.

Koska kysyntä on niin hurjaa, suurimmat muistivalmistajat päättivät käyttää tilaisuuden hyväkseen ja nostivat tukkuhintojaan syksyllä 2025. Aluksi hintojen korotuksissa puhuttiin "vain" +30% nostosta, mutta sittemmin hinnat ovat lähteneet aivan hurjalle laukalle.

Hintojen nousu on iskenyt kovimmin nopeimpiin ja siten myös kalleimpiin muistipiireihin, eli tietokoneiden tapauksessa etenkin DDR5-muisteihin, joita kaikki nykyaikaiset pelitietokoneet ja tehokkaammat tietokoneet käyttävät.

Suomen hintataso

Päätimme selvittää hintavertailupalveluista löytyvän historiatiedon perusteella, miten suurista hintojen nousuista oikeasti puhutaankaan. Otimme kohteeksi kourallisen suosituimpia DDR5-tyypisiä muistimoduleja tai -paketteja ja katsoimme niiden alimman hinnan kehitystä viimeisen puolen vuoden ajalta.

Ja tulokset olivat varsin järisyttäviä.

Hinnat pysyivät suhteellisen tasaisina tai jopa laskivat aina lokakuulle 2025 asti, jonka jälkeen alkoi hurja hintojen nousu, joka on vain jatkunut ja jatkunut tuon taitekohdan jälkeen.

Ensimmäisessä esimerkissämme Kingstonin kahden 16 gigatavun DDR5-muistipaketti maksoi kesällä 2025 tarjouksessa halvimmillaan 99,90 euroa ja tyypillisesti noin 120 euroa. Syksyn mittaan hinta nousi hieman, mutta pysyi suhteellisen maltillisena, maksaen vielä marraskuun puolivälissäkin noin 145 euroa.

Sen jälkeen alkoi rytinä. Hinta on noussut portaittain aina vain ylemmäs ja tällä hetkellä Kingston Fury 2x16GB DDR5 -muistipaketti maksaa halvimmillaan 395 euroa. Eli hinta on kesän halvimmasta tarjoustasosta lähes nelinkertaistunut - ja kesän "tavallisestakin" tasosta kolminkertaistunut.





Sama tarina näkyy myös Corsairin vastaavassa 2x16GB DDR5-muistipaketissa. Corsairin muistikin maksoi kesällä halvimmillaan 99,90 euroa ja kyseessä ei ollut mikään erikoistarjous, vaan hinta pysyi tuolla tasolla varsin pitkään.

Corsairin osalta hinta alkoi kiipeämään jo lokakuun lopulla ja kävi korkeimmillaan joulukuun puolivälissä, jolloin kyseistä muistipakettia sai halvimmillaan 349 eurolla. Sittemmin Corsairin muistipaketin halvin hinta on asettunut 295 euron tasolle, eli kolminkertaiseksi kesään 2025 nähden.





Vieläkin hurjempia heittoja nähdään Kingstonin yksittäisen 64 gigatavun DDR5-muistin osalta. Kyseinen muisti maksoi kesällä pitkään 199 euroa. Syksyllä hinta nousi maltillisesti noin 230 euron tasolle.

Mutta sitten syksyllä tärähti ja hinta kipusi joulun aikoihin pariksi viikoksi yli 1200 euron hintatasolle, eli kuusinkertaiseksi kesän hintatasoon nähden. Sen jälkeen muistin hinta kuitenkin laski ja on nyt asettunut 799,90 euron tasoon, eli nelinkertaiseksi kesään nähden.

Sama tarina toistuu kaikissa muissakin tutkimissamme DDR5-muistipaketeissa, valmistajasta riippumatta: hinnat ovat vähintäänkin kolminkertaiset kesään nähden.





Harrastajat ovatkin siirtyneet perustasoisten tietokoneiden kasauksessa pitkälti edellisen sukupolven DDR4-muisteihin. Mutta koska niidenkin kysyntä on alkanut kasvamaan, myös niiden hinnat ovat nousseet. DDR4-muistien osalta hinnat alkoivat nykimään ylöspäin vasta vuoden 2026 aivan alussa.

Esimerkiksi Corsairin 2x16GB DDR4-muistipaketti maksoi oikeastaan koko kesän ja syksyn ajan noin 150 euroa, mutta viikko sitten sen halvinkin hinta hyppäsi nykyiselle 270 euron hintatasolle. Eli osassa DDR4-muisteissa hinta on noussut "vain" 80 prosenttia, joka tuntuu nykymaailmassa suorastaan edulliselta.

Mainittakoon, että DDR4-muistit esiteltiin jo vuonna 2014, eli kyseessä on selkeästi edellisen sukupolven, huomattavasti hitaampi muistitekniikka kuin nykyinen alan standardi, DDR5.