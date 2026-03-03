Nykymuotoinen HBO Max lopetetaan

Mediajätti Warner Bros. Discoverysta käytiin verinen taistelu kahden jättiläisen välillä. Pitkään näytti jo siltä, että Netflix saisi ostettua WBD:n itselleen, sillä yrityskauppa siunattiin jo Warner Bros. Discoveryn hallituksen toimesta.

Mutta Donald Trumpin läheisenä liittolaisena tunnetun Larry Ellisonin suvun hallussa oleva Paramount Skydance korotti omaa tarjoustaan useaan otteeseen. Lopulta Netflix luovutti kilpalaulannan ja Paramountista tuli ainoa ostajaehdokas.

Yrityskauppa ei kuitenkaan ole lähellekään varma, sillä kaupan tuloksena kaksi viidestä suurimmasta Hollywood-studiosta yhdistyisi yhden firman alaisuuteen. Tämä tulee nostamaan lähes varmuudella kilpailuviranomaisten huolia sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.

Mutta Paramountin toimitusjohtaja, Oraclen pääjohtajan Larry Ellisonin poika, David Ellison, on jo valottanut Paramountin tulevaisuuden suunnitelmia - mikäli kauppa toteutuu.



CNBC:n mukaan yksi tärkeimmistä askeleista yrityskaupan toteutumisen jälkeen tulee olemaan Paramountin ja WBD:n suoratoistopalveluiden yhdistyminen yhdeksi palveluksi.

Paramountin oma suoratoistopalvelu on Yhdysvalloissa Paramount+ ja Suomessa yhtiön suoratoistopalvelu puolestaan toimii SkyShowtime-brändillä. WBD:n suoratoistopalvelu on puolestaan HBO Max.

Ellisonin mukaan HBO:n brändiä ei olla lopettamassa, mutta hän ei määritellyt tarkemmin, miten HBO:n brändi aiotaan jatkossa säilyttää: jatkaako yhdistetty suoratoistopalvelu HBO Max -nimellä vai tuleeko HBO:sta yksi palvelun alabrändeistä.

Toki HBO:n suoratoistopalvelun hyvinkin villin nimeämishistorian perusteella olisi todennäköistä, että palvelun nimeksi tulee esimerkiksi HBO Paramount SkyShowtime Max Plus. Pohjoismaissa kenties Nordic-lisämääreellä.

Suomessa Paramountin omistukseen siirtyy HBO Maxin lisäksi myös nippu Warner Bros. Discoveryn nykyisin omistamia TV-kanavia, kuten Eurosport, TV5, Kutonen, Frii ja TLC.