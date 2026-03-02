--->
Viranomainen julkaisi kuvan rikollisilta takavarikoiduista kryptovaluutoista, salasanan kera - rahat varastettiin välittömästi

Petteri Pyyny

Etelä-Korean verohallinto takavarikoi hiljattaisessa iskussaan kryptovaluuttoja veroja kiertäneiltä kansalaisilta, jotka olivat piilotelleet tulojaan kryptovaluuttojen kautta.

Viranomaiset olivat niin ylpeitä takavarikosta, että julkaisivat (koreaksi) takavarikoidusta omaisuudesta kuvan verkkoon lehdistötiedotteen muodossa.

Pahaksi onneksi kuvassa näkyi myös paperilappu, johon oli kirjoitettu fyysisen kryptovaluuttalompakon salausavaimet.

Kyseiset avainkoodit ovat eräänlainen vara-avain, jolla fyysisessä kryptolompakossa oleviin varoihin pääsee käsiksi myös ilman pääsyä kyseiseen laitteeseen.

Ja siinä kävi, kuten oletettua: joku siirsi kryptolompakon varat omalle anonyymille kryptovaluuttatililleen verottajan lehdistötiedotteessa julkaiseman kuvan avulla ja nappasi itselleen noin 3,8 miljoonan euron arvoisen kryptovaluuttapotin.

Paikallisen uutismedian haastatteleman asiantuntijan mukaan tapaus todisti miten heikosti Etelä-Korean veroviranomaiset ymmärtävät kryptovaluuttojen toimintaperiaatetta.

