Samsung on pitänyt maailman myydyimmän TV-brändin paikkaan jo 20 vuotta putkeen
Samsung Electronics kertoo tiedotteessaan säilyttäneensä asemansa maailman televisiomarkkinajohtajana jo 20. peräkkäisenä vuotena liikevaihdon perusteella.
Samsung on pitänyt hallussaan maailmanlaajuisten TV-markkinoiden kärkipaikkaa vuodesta 2006 lähtien. Markkinatutkimuslaitos Omdian mukaan yhtiön osuus maailmanlaajuisista TV-markkinoista vuonna 2025 oli 29,1 %. Tämä saavutus vahvistaa Samsungin johtoasemaa erityisesti premium-laitteiden, jättikokoisten televisioiden sekä seuraavan sukupolven näyttöteknologioiden parissa.
Alkuvuodesta Samsung esitteli maailman ensimmäisen 130-tuumaisen Micro RGB -television.
"Valitessaan television kuluttajat valitsevat brändin, johon he voivat luottaa vuosien ajan. 20-vuotinen johtajuutemme heijastaa tätä luottamusta, joka on rakennettu vuosikymmenten insinööriosaamisen ja ensiluokkaisten innovaatioiden varaan", sanoo SW Yong, President & Head of the Visual Display (VD) Business, Samsung Electronics.
Tiedotteessa Samsung listaa Samsungin historian merkkipaaluja televisioiden osalta: Bordeaux-muotoilu (2006), LED-siirtymä (2009), Smart TV (2011), Lifestyle-mallit kuten The Frame (2017) ja Micro LED (2020).
Tiedotteessa Samsung myös mainitsee laajentavansa Mini LED -valikoimaansa useampiin hintaluokkiin sekä investoivansa yhä enemmän tekoälytoimintojen tuomiseen televisioihin.
