Yhdysvalloissa etenee lakiesitys, joka kieltäisi anonyymin verkon käytön lopullisesti - naamioitu "lasten suojelemiseksi"
Yhdysvaltain lainsäädäntöelimissä on etenemässä lakiesitys, joka on kuin valvontayhteiskuntaa ajavien konservatiivivoimien märkä uni.
Lakiesitys, joka kulkee virallisesti nimellä Children and Teens' Online Privacy Protection Act, mutta johon viitataan yleisesti COPPA 2.0:na, on naamioitu taitavasti peittämään sen isommat vaikutukset.
Kyseistä lakiesitystä perustellaan lasten ja nuorten suojelulla pahoilta korporaatioilta ja lasten hyväksikäytön ehkäisyllä, eli perinteisellä "...ajatelkaa edes lapsia!" -argumentilla.
Lakiesityksen idea on se, että se kieltäisi verkkosivustoja keräämästä mitään henkilötietoja alle 17-vuotiailta.
Jalo ajatus. Mutta se tarkoittaa samalla sitä, että jokaisen verkkopalvelun pitäisi varmentaa aukottomasti jokaisen käyttäjänsä ikä, jotta joukosta voidaan erottaa alaikäiset käyttäjät. Ja koska Yhdysvalloissa ei ole olemassa mitään vahvaan tunnistautumiseen pohjautuvaa tekniikkaa, jolla ikä voidaan aukottomasti tunnistaa digitaalisessa maailmassa, pitäisi jokaisen verkkopalvelun kerätä jokaiselta käyttäjältään esimerkiksi skannatut henkilöllisyystodistukset tietokantaansa.
Lakiesitys on jo hyväksytty Yhdysvaltain senaatissa ja se siirtyy seuraavaksi Yhdysvaltain kongressin äänestettäväksi.
Samaan aikaan Yhdysvaltain osavaltiot vaativat jo nyt teknologiajättejä luovuttamaan tietoja käyttäjistään, jotka ovat esimerkiksi tehneet abortin toisessa osavaltiossa, jotta abortin kieltäneet osavaltiot voivat haastaa kyseiset ihmiset oikeuteen.
Myös Euroopassa ollaan siirtymässä samankaltaisiin ratkaisuihin, sillä meillekin on tulossa pian käyttöön pakollinen iän varmennus, joka koskee aluksi tosin vain aikuisviihdesivustoja. Eurooppalaisessa mallissa tosin henkilötietoja ei välitettäisi yksittäisille palveluille lainkaan, mutta tieto käynneistä jäisi meilläkin vähintään johonkin lokitiedostoon.
Kansalaisten digitaalisia oikeuksia ajava EFF vastustaa lakiesitystä (PDF).
