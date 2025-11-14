--->
OPAS: Näin valitset parhaan robotti-imurin

Black Friday 2025 - lista parhaista tarjouksista (tilanne 14.11.)

Janne Yli-Korhonen Janne Yli-Korhonen

Virallinen Black Friday oli tänä vuonna perjantaina 28.11. mutta kampanjat käynnistyivät tänäkin vuonna jo hyvissä ajoin ennen virallista Mustaa Perjantaita ja ne jatkuvat aina Cyber Monday -maanantaille asti.

Tarjouksia on luonnollisesti saatavilla satoja, mutta kaikki niistä eivät ole hyviä. Tähän juttuun keräämme mielestämme parhaimmat tarjoukset ja päivitämme listaa jatkuvasti. Olemme poistaneet tarjouksista kaikki sellaiset "diilit", joissa tuote on ollut 3kk sisään oikeasti halvemmalla myynnissä kuin nyt Black Fridayn tarjouksissa - eli listaamme seuraamalla et tule myöskään "tarjoushuijatuksi".

Lista päivittyy jatkuvasti varsinaisen Black Friday -pääpäivän lähestyessä ja sen jälkeenkin, joten kannattaa tarkistaa tilanne sivultamme aika ajoin. Tämän sivun osoite toimii koko kampanjajakson ajan, joten pistä sivu kirjanmerkkeihin ja seuraa päivityksiä suoraan täältä.

Osa tarjouksista saattaa päättyä jo ennen varsinaista Black Fridayta - tulemme merkitsemään päättyneet tarjoukset yliviivauksella tai poistamaan ne kokonaan listalta. Samoin toimitaan tuotteiden osalta, jotka myydään loppuun kampanjan aikana.


Kännykät

OnePlus Nord 5 (256GB)


OnePlus 13 (256GB)


Apple iPhone 16 (128GB)


Apple iPhone 15 (128GB)


Fairphone 5 (128GB)


OnePlus Nord CE5 (128GB)


Google Pixel 10 (128GB)


Google Pixel 10 (256GB)


Google Pixel 10 Pro (128GB)


Google Pixel 10 Pro (256GB)


Samsung Galaxy S25 Ultra (256GB)


Samsung Galaxy A56 (128GB)


Älykellot

Garmin Forerunner 955


Xplora X6 Play eSIM (lasten älykello)


Älysormukset

Oura Ring 4


Kuulokkeet ja kaiuttimet

Sony WH-1000XM4


Sony WH-1000XM5


Sony WH-1000XM6


Apple AirPods Pro (2. sukupolvi / USB-C)


Sennheiser Momentum 4


Robotti-imurit

Dreame X50 Ultra Complete


Roborock Saros Z70


Roborock Saros 10


Roborock Qrevo Edge


Roborock QR 798


Roomba Plus 505 Combo + AutoWash



Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.

Päivitys 14.11. 19:45: Lisätty Applen kuulokkeet, Samsungin kännyköitä, Sony XM4:t, Roomban imuri ja Sennheiserin kuulokkeet.

