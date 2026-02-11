--->
MTV Katsomo+:n hintoihin karut korotukset
MTV kertoo asiakastiedotteessaan nostavansa suoratoistopalvelu MTV Katsomo+:n tilaushintoja merkittävästi.

Hintojen korotukset koskevat ns. perustilauksia, joihin ei sisälly erillistä urheilupakettien tilausta.

Mainoksilla varustettu MTV Katsomo+ maksaa jatkossa 9,95 euroa/kk ja mainosvapaa tilausmuoto puolestaan 15,95 euroa/kk.

Aiemmin vastaavat tilaushinnat olivat 7,95e/kk ja 13,95e/kk eli prosentuaalisesti mainoksilla varustettu tilaus kallistui hurjat +25%.

Uudet hinnat astuvat voimaan automaattisesti, kun nykyinen laskutuskausi vaihtuu uuteen.

