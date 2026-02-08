Nintendo Switch on nyt kaikkien aikojen eniten myyty Nintendon pelikonsoli
Maailman kaikkien aikojen eniten myyty Nintendon pelikonsoli on nyt vuonna 2017 julkaistu, alkuperäinen Nintendo Switch.
Switch ohitti vuodenvaihteessa vuonna 2004 julkaistun Nintendo DS:n myyntiluvut: Switchiä on myyty vuoden 2025 loppuun mennessä 155,37 miljoonaa kappaletta ja Nintendo DS:ää vastaavasti 154,02 miljoonaa kappaletta.
Viimeiset Nintendo DS:n mallit lakkautettiin vuosien 2013 ja 2015 välillä, joten DS:n myynti ei enää kasva - mutta alkuperäistä Switchiä myydään edelleen, vaikka sen seuraaja, Switch 2 julkaistiinkin viime vuonna.
Mikäli Nintendo päättää pitää alkuperäisen Switchin tuotannossa ja myynnissä jatkossakin, se saattaa hyvinkin nousta kaikkien aikojen myydyimmäksi pelikonsoliksi. Nykyisin ykkössijaa pitää Sony Playstation 2, joka julkaistiin vuonna 2000 ja jonka valmistus lakkautettiin vuonna 2013. PS2:a ehdittiin myydä kolmentoista vuoden aikana yli 160 miljoonaa kappaletta.
Päivitetyt Nintendon myyntiluvut kerrottiin Nintendon tuoreimman tulosjulkistuksen yhteydessä. Ne eivät ole vielä päivittyneet tunnetu VG Chartzin listaukseen.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.