Bitcoinin louhinta maksaa nyt enemmän kuin mitä bitcoinin arvo on

Kryptovaluutta bitcoinin arvo on romahtanut viimeksi kuluneiden kuukausien aikana hurjaa tahtia.

Samalla kuitenkin bitcoinin louhintaan vaadittavan laskentatehon ja siten vaadittavan sähköenergian määrä ei ole laskenut mihinkään.

Tästä on seurannut tilanne, että bitcoinien louhinta - eli uusien bitcoinien tuottaminen tietokoneella laskemalla - ei ole enää kannattavaa liiketoimintaa.

Tällä hetkellä louhiminen on kannattavaa vain, jos sähkön hinta veroineen ja siirtomaksuineen saadaan puristettua noin kuuteen senttiin kilowattitunnilta. Esimerkiksi Kiinassa keskimääräinen yritysten maksama sähkön kokonaishinta on jo lähes tuplasti tuon tason - ja sama tilanne on useissa Yhdysvaltain osavaltioissa.

Edellisen kerran vastaavia tilanteita on nähty vuosina 2019 ja 2022, jolloin silloinkin keskimäärin ottaen bitcoinin louhinnan kustannukset ylittivät louhittujen bitcoinien arvon.