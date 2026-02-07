Microsoft lakkauttaa vanhojen tulostinten ajurien tuen

Microsoftilla on huonoja uutisia vanhojen tulostinten käyttäjille.

Piakkoin Windows 11:een saapuva järjestelmäpäivitys tulee lakkauttamaan Windowsin kaksi vanhaa tulostinten ajurien muotoa (ns. v3 ja v4 -ajurit).

Asiasta on varoitettu jo vuonna 2023, jolloin Microsoft kertoi, että vanhat tulostinten käyttämät ajurirajapinnat tullaan lakkauttamaan "pian". Nyt siis tuo "pian" on saapunut ja mitä ilmeisimmin viimeistään helmikuun aikana Windowsin päivitys tulee poistamaan vanhentuneiden tulostinajureiden tuen Windowsista pysyvästi.

Muutos ei ole mitenkään merkittävä suurimmalle osalle Windowsin käyttäjistä. Mutta jos käytössä on erittäin vanha tulostin, jolle ei ole koskaan julkaistu virallisia Windows 11 -ajureita, vaan tulostimen käyttöä on jatkettu Windows 10 tai jopa Windows 8 -ajureilla, niin sitten tilanne on ikävämpi: tulostin ei enää toimi.

Linuxista tai macOS:stakaan ei ole välttämättä mitään apua, sillä osalle vanhemmista tulostimista ei välttämättä ole koskaan tehty Linux- tai macOS-ajureita.



Joten jos lähiaikoina tulostimesi ei enää toimi ja laitevalmistaja ei suostu julkaisemaan sille moderneja ajureita, on tulostimen kohtalona valitettavasti elektroniikkajätteen kierrätys. Uuden tulostimen valinnassa saattaa auttaa vinkkimme parhaasta tulostimesta.

