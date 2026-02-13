Foodoralle karu päätös - kuljetuspalvelu loppuvat Suomessa parin viikon kuluttua

Kuljetuspalvelu Foodora aloitti Suomessa muutosneuvottelut 12.1.2026 ja nyt ne ovat päättyneet. Lopputulos on karu: yhtiö vahvistaa lakkauttavansa toiminnot Suomessa.





Palvelun sovellus ja itse kuljetuspalvelu toimivat normaalisti 27.2.2026 saakka, minkä jälkeen palvelut eivät ole enää saatavilla.

Päätös liiketoiminnan lopettamisesta Suomessa perustuu Foodoran strategiseen painotukseen investoida niihin markkinoihin, joilla liiketoiminnalla on mahdollisuus saavuttaa selkeä markkinajohtajuus ja rakentaa pitkän aikavälin vahvaa foodora-brändiä Euroopassa, kerrotaan tiedotteessa.

Foodoran päätös koskettaa noin 80 paikallista työntekijää.

Ravintola- ja kauppakumppaneille sekä läheteille tiedotetaan erikseen jatkotoimista, kuten sopimusten päättymisestä ja jäljellä olevien maksujen suorittamisesta.

Foodora on toiminut Suomessa vuodesta 2015 lähtien ja laajentunut yli 100 kaupunkiin ja kuntaan.





Suomessa Foodora teki yhteistyötä muun muassa Hesburgerin ja S-ryhmän kanssa. Foodora myös testaili aktiivisesti droonikuljetuksia ja oli tuomassa tätä myös Suomeen.