Sony lopettaa tallentavien Blu-ray -soitinten valmistuksen
Viimeiseksi suureksi optiseksi mediaformaatiksi jäänyt Blu-ray on ottamassa jälleen kerran yhden askeleen kohti auringonlaskua.
Yksi formaatin alkuperäisistä kehittäjistä, japanilainen Sony, on ilmoittanut lopettavansa tallentavien Blu-ray -soitinten valmistuksen.
Tallettavat Blu-ray -soittimet eivät toki koskaan kovin suosituiksi nousseetkaan länsimaissa, mutta Sonyn kotimaassa Japanissa ne ovat olleet kohtuullisen yleisiä, "moderneja videonauhureita", joilla televisiolähetyksiä on tallennettu digiboksia pysyvämpään muotoon, fyysiselle levylle.
Viimeiset Sonyn tallentavat Blu-ray -soittimet toimitetaan jälleenmyyjille helmikuun 2026 loppuun mennessä.
Päätös ei sinänsä tullut valtavana yllätyksenä, sillä vuosi sitten Sony päätti lopettaa tyhjien Blu-ray -levyjen valmistuksen.
Formaatti on kokenut viime vuosina muutenkin kovia, sillä korealainen elektroniikkajätti LG päätti lopettaa kaikkien Blu-ray -soitinten valmistuksen vuoden 2024 lopulla. Toinen korealaisjätti, Samsung, puolestaan kertoi jo vuonna 2019, että se ei aio enää julkaista uusia 4K Blu-ray -soittimia.
Blu-ray -formaatti tuskin kokonaan tulee katoamaan ja soittimiakin valmistetaan edelleen. Mutta sen kohtalona tulee todennäköisesti olemaan se, että se jää vannoutuneimpien elokuvaharrastajien niche-formaatiksi. Suuret massat hyppäsivät suoratoistopalveluihin jo 2010-luvulla.
Sony taas yhtiönä on selkeästi asemoitumassa entistä enemmän viihdettä tuottavaksi yhtiöksi, joka omistaa yhden maailman suurimmista elokuvastudioista sekä tietysti Playstationin ekosysteemin. Yhtiö hiljattain, että se lopettaa televisioiden valmistuksen ja siirtää TV-brändinsä uuden yhteisyrityksen käyttöön.
