Suomalaiset menettivät huijauksiin lähes 200 000 euroa päivittäin vuonna 2025

Suomalaisilta yritettiin huijata yhteensä 148 miljoonaa euroa vuonna 2025, kertoo Finanssiala ry (FA) pankeilta kerättyihin tietoihin perustuen.





Pankit tosin onnistuivat palauttamaan tai estämään huijattuja maksuja 75,5 miljoonan edestä eli "vain" 72,5 miljoonaa euroa oikeasti päätyi rikollisille. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että päivää kohden suomalaiset menettivät noin 198 630 euroa.

Määrä on vuotta 2024 suurempi, sillä vuoden 2024 aikana rikolliset saivat haltuunsa suomalaisten rahoja 62,9 miljoonan euron verran.

Tänä vuonna menetettyjen varojen määrät tuskin laskevat, sillä pelkästään tammikuun aikana suomalaiset menettivät suuria summia muutamalla huijauksella. Facebookissa alkavasta huijausarvonnasta menetykset olivat yli 100 000 euroa pelkästään tammikuun aikana ja Oulun poliisilaitos tutkii verkkopankkihuijauksia, joissa menetykset ovat yli 220 000 euroa tammikuussa.

"Vaikka huijareille menossa olleista maksuista yli puolet saatiin torpattua, on menetetty rahamäärä kylmäävä. Teknologia on huijausten torjunnassa sekä ystävä että vihollinen: Tekoälyn avulla rikolliset voivat luoda massoittain uskottavia valeprofiileja ja laadukkaita suomenkielisiä huijausviestejä. Toisaalta tekoäly auttaa pankkeja ja viranomaisia havaitsemaan huijauksia ihmissilmää nopeammin", sanoo Finanssiala ry:n petos- ja rikostorjunnasta vastaava johtaja Niko Saxholm.

Finanssialan mukaan eniten rahaa yritettiin huijata kalasteluhuijauksilla: 53,1 miljoonaa euroa.

Näistä toki pankit saivat estettyä tai palautettua 31,2 miljoonaa.





Vuoden 2025 huijausluvuissa on nyt ensimmäistä kertaa laskettu myös kalasteluhuijausten torjuntaprosentti, joka on 76. Tietojenkalasteluhuijausten kohteeksi joutui vuoden 2025 aikana lähes 17 000 ihmistä, joista 13 000:n varat pankit pystyivät pelastamaan.

Peräti 60 prosentissa huijaustapauksia asiakas on itse siirtänyt rahat rikollisille, mikä on enemmän kuin aikaisempina vuosina. Näissä tapauksissa ei siis ole ollut kyse esimerkiksi pankkitunnusten kalastelusta.

Uutena kategoriana onkin tilastoitu turvatilihuijaukset, jotka aiemmin laskettiin kalasteluihin. Turvatilihuijauksilla ihmisiltä varastettiin 38,4 miljoonaa euroa vuonna 2025. Näistä maksuista pankit saivat estettyä tai palautettua 23,8 miljoonaa.