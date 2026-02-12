Roborock toi kaksi tehokasta robotti-imuria myyntiin, kolmas myöhemmin - hinnat alkavat 1099 eurosta
Roborock esitteli tammikuussa CES 2026 -messuilla uusia robotti-imureita, jotka alkavat nyt saapua myyntiin Suomessa.
Lippulaivaluokkaan kuuluvat Saros-mallit, joista uusimmat kantavat nimeä Saros 20 ja Saros 20 Sonic. Tarkemmat tiedot Saros-malleista löydät tästä uutisesta.
Kolmas uutuus on Qrevo Edge 2 Pro.
"Suomalaisissa kodeissa on usein vanhempia lattioita, joissa on korkeita kynnyksiä huoneiden välillä, ja monissa kodeissa on myös matalia skandinaavisia huonekaluja. Olemme kehittäneet nämä uudet mallit ratkaisemaan juuri tällaisia haasteita", sanoo Mihail Kurvinen, Roborock Suomen PR-vastaava.
Lippaulaivamalleista Saros 20 Sonic on tilattavissa jo nyt, kun taas Saros 20 tulee saataville huhtikuussa. Saros 20 Sonic on lanseerauksen yhteydessä saatavilla rajoitetun ajan erikoisversiona (Complete), joka sisältää arvokkaita lisätarvikkeita: ylimääräisen pääharjan, suodattimia, pölypusseja, moppeja sekä lattianpuhdistusnestettä.
Qrevo Edge 2 Pro -mallin myynti alkaa myös heti, ja laite jakaakin monia samoja ominaisuuksia kuin Saros-lippulaivamallit.
Hinnoiltaan laitteet menevät kalliimpaan hintaluokkaan. Saros 20 Sonic Complete 1 399 euroa ja Qrevo Edge 2 Pro 1 099 euroa. Huhtikuussa saapuva Saros 20 maksaa 1299 euroa.
Saros -malleissa merkittävin ominaisuus on kyky ylittää jopa 8,8 senttimetrin korkuisia kaksoiskynnyksiä, ja laitteet myös mahtuvat kulkemaan jopa alle 8 cm:n korkeiden huonekalujen alle. Saros -malleista Saros 20 sisältää paremman moppauksen.
Qrevo Edge 2 Pron puolestaan kerrotaan sopivan paremmin lemmikkikoteihin. Laite pystyy ylittämään neljän senttimetrin kaksoiskynnykset ja säätää korkeutta automaattisesti pitkänukkaisia mattoja varten.
