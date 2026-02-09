Discord-käyttäjien on pakko vahvistaa ikänsä maaliskuusta alkaen - koskee myös Suomea
Valtavan suosittu keskustelualusta Discord ryhtyy vaatimaan iän varmennusta kaikilta käyttäjiltään maaliskuusta 2026 alkaen.
Alusta olettaa jatkossa, että jokainen sen käyttäjä on teini-ikäinen ja rajoitukset asetetaan tilille sen mukaan. Rajoituksista pääsee eroon vain, jos varmentaa olevansa täysi-ikäinen.
Iän varmennus koskee kaikkia Discordin käyttäjiä, siis myös suomalaisia.
Mikäli ikää ei varmenna, tiettyjen asetusten muuttaminen estetään, mutta ennenkaikkea käyttäjän pääsy osaan Discordin sisällöistä estetään. Esimerkiksi Discord-palvelimet, jotka on määritelty vain aikuisille tarkoitetuiksi, eivät enää päästä sisään käyttäjiä, joiden ikää ei ole varmennettu. Lisäksi ns. stageihin osallistuminen muutenkin kuin sivusta seuraajana vaatii iän vahvistuksen.
Ikä varmennetaan joko kuvaamalla video palvelun ohjeiden mukaan omista kasvoista tai skannaamalla virallisen henkilöllisyystodistuksen Discordin vahvistettavaksi.
Videopohjainen kasvonpiirteiden perusteella tapahtuva iän tunnistus on käytössä useissa sosiaalisen median palveluissa jo mm. Briteissä ja Australiassa, joissa lainsäädäntö vaatii ikärajan valvontaa tietyissä verkkopalveluissa. Kummassakaan maassa ei ole käytössä Suomen tyylistä, valtakunnallista vahvaa tunnistautumista.
Discordin mukaan videolla iän vahvistaminen tapahtuu käyttäjän oman kännykän sisällä, eikä videota lähetetä laitteelta eteenpäin. Skannatut henkilöllisyystodistukset puolestaan pitää lähettää Discordin yhteistyökumppanille, mutta nekin luvataan tuhota heti iän vahvistuksen jälkeen.
Muutoksen taustalla on maailmanlaajuisesti kiihtyvä sääntelyn tarve, jossa halutaan suojella alaikäisiä verkon synkimmiltä puolilta. Samalla toki yksityisyyden osalta ollaan ottamassa takapakkia, vähintäänkin parin askeleen verran.
