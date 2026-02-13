Metan älylaseihin yksityisyyspainajainen, jota edes Google ei uskaltanut aikanaan kokeilla?
Vuosien mittaan, kuin huomaamatta, parhaiten Facebookista ja Instagramista tunnetusta Metasta on kasvanut ylivoimaisesti maailman suurin älylasien valmistaja.
Yhtiö on lähestynyt älylaseja huomattavasti pienemmin askelin kuin vaikkapa Apple ja yhtiö on pyrkinyt vain lisäämään älytoimintoja tavallisten silmälasien ja aurinkolasien näköisiin tuotteisiin.
Konsepti on sinänsä onnistunut, sillä tuoreiden tietojen mukaan Metan älylasien myynti kasvoi suorastaan räjähdysmäisesti viime vuonna.
Nyt yhtiön tuotekehityksessä onkin selkeästi päätetty painaa kaasu pohjaan ja alkaa tuomaan uusia toimintoja älylaseihin. New York Timesin mukaan (maksumuuri) yhtiö suunnittelee kasvojentunnistuksen lisäämistä älylasiensa ominaisuuksiin.
Toiminto on sinänsä itsestäänselvä lisäys älylaseihin - olemmehan kaikki nähneet ne sadat scifi-elokuvat, joissa kasvojentunnistus on nimenomaan yksi älylasien tärkeimmistä toiminnoista.
Mutta ihmisten tunnistamiseen kasvojen perusteella älylaseilla, jatkuvasti, liittyykin sitten käytännön elämässä monia yksityisyydensuojaan liittyviä kysymyksiä.
Itse asiassa edes Google ei aikoinaan uskaltanut lisätä kasvojentunnistusta omiin Google Glass-laseihinsa, jotka olivat oikeastaan koko nykyisenkaltaisen älylasiteknologian ensimmäiset tuotteet.
Mainosjätti itse asiassa kielsi 2010-luvun alkupuolella sovelluskehittäjiäkin kehittämästä kasvojen tunnistukseen liittyvää tekniikkaa Google Glass -älylaseilleen.
New York Timesin saamien tietojen mukaan Metan älylasit tunnistaisivat automaattisesti näkökentässä olevien ihmisten kasvot Metan sosiaalisen median palveluista löytyvien kuvien avulla. Lasien käyttäjä näkisi lasien näytöllä "nimilätkän", jossa lukisi näkökentässä olevan ihmisen nimi sekä mahdollisia lisätietoja henkilöstä, Metan tekoälyavustajan noutamana.
Metankin kerrotaan empivän toiminnon lisäämisen suhteen, sillä yhtiön sisäisissä muistioissakin kasvojentunnistusta pidetään potentiaalisena turvallisuusriskinä ja ongelmallisena yksityisyyden kannalta.
Samaisissa muistiinpanoissa yhtiö kuitenkin pohti sitä, että nyt olisi hyvä aika julkaista kyseinen ominaisuus, sillä Yhdysvaltain poliittisen tilanteen vuoksi erilaiset yksityisyyttä ja tietosuojaa ajavat kansalaisjärjestöt ovat parhaillaan "keskittyneet muihin ongelmiin".
