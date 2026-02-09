Odotettu "PC-pelikonsoli" Steam Machine viivästyy - muistikriisi vaikeuttaa hinnoittelua
Valven marraskuussa 2025 julkistama pelitietokone Steam Machine on myöhästymässä.
Tavallaan "pelikonsoli, mutta PC" -konseptilla kasattu, Linux-pohjainen Steam Machine on jatkoa Valven suositulle käsikonsolille Steam Deckille.
Sitä on odotettu mielenkiinnolla, koska se voisi olla monelle pelaajalle juuri sopiva paketti helposti käyttöön otettavaksi pelitietokoneeksi. Etenkin nyt, kun pelitietokoneiden komponenttien hinnat ovat olleet rakettimaisessa nousussa jo pitkään.
Mutta muistikriisi ja SSD-levyjen hintojenkin räjähdysmäinen nousu ovat vaikeuttaneet Steam Machinen myyntiintuloa: laitteelle ei ole vieläkään saatu ilmoitettua edes lopullista hintaa.
Steam Machinen piti alunperin tulla myyntiin jo vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä, eli viimeistään maaliskuussa. Yhtiö on kuitenkin joutunut siirtämään julkaisua myöhemmäksi, samoin lopullinen hinnoittelukin pidetään toistaiseksi avoimena.
Nyt yhtiö tähtää siihen, että Steam Machine saapuisi kauppoihin vuoden 2026 ensimmäisellä puolikkaalla, eli viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Samaisen viivästykset koskevat myös virtuaalitodellisuuslaitteistoa Steam Framea.
