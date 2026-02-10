YouTube on maailman toiseksi suurin viihdefirma, liikevaihto Netflixiäkin reilusti isompi

YouTube on valtava bisnes. Se on itse liikevaihdolla mitattuna maailman toiseksi suurin viihdealan toimija.

YouTube ei tietenkään ole itsenäinen yritys, vaan se kuuluu Googlen kanssa samaan emoyhtiöön, joka tunnetaan nimellä Alphabet. Aiemmin Alphabet ei ole julkaissut YouTuben omia talouslukuja, mutta viimeisimmissä talousluvuissa (PDF) ne vihdoin paljastettiin.

YouTuben liikevaihto koko kalenterivuodelle 2025 oli yli 60 miljardia dollaria eli noin 50,3 miljardia euroa. Vertailun vuoksi, Netflixin vuoden 2025 liikevaihto oli 45,18 miljardia dollaria (noin 37,9 miljardia euroa) ja viihdealan isoimman yrityksen, Disneyn viime vuoden liikevaihto oli 95,7 miljardia dollaria (noin 80,3 miljardia euroa).

YouTuben liikevaihto koostui mainonnan ja maksavien YouTube Premiumin tilaajien tilausmaksujen yhdistelmästä. Alphabet ei eritellyt YouTuben tilaus- ja mainosliikevaihdon välistä suhdetta.



Alphabetin kokonaisuudesta YouTube on kuitenkin vain osanen, sillä koko konsernin vuoden 2025 liikevaihto oli 402,8 miljardia dollaria (noin 337,9 miljardia euroa).