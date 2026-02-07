CIA:n World Factbook -sivusto lakkautettiin ilman selitystä

Yksi maailman tunnetuimmista verkkosivustoista ja mm. Wikipedian laajasti lähteenään käyttämä, Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n virallinen The World Factbook on lakkautettu.

CIA ryhtyi ylläpitämään maailman valtioista kerättyä perustietojen kokoelmaansa jo vuonna 1962. Silloin se oli salassa pidettäväksi tarkoitettu, CIA:n omille agenteille tarkoitettu kirja, joka koosti perustiedot kaikista maailman maista yhteen näppärään kirjaseen.

CIA päätti julkaista The World Factbookin julkiseksi ja verkossa vuonna 1997. Sen jälkeen siitä muodostui yksi luotetuimmista ja varmimpina pidetyistä tietolähteistä eri maihin ja maiden tietoihin liittyen.

Tällä viikolla palvelu yhtäkkiä lakkautettiin, ilman mitään varoitusta ja sivuilla on jäljellä enää sulkemisesta kertova tiedote.

Associated Press arvelee omassa artikkelissaan, että sulkemisen taustalla on Trumpin hallinnon nimittämän uuden CIA:n johtajan linjaus viime vuodelta, jossa hän kertoo CIA:n keskittyvän jatkossa ainoastaan ydintehtäviinsä.



Kaikki vanhat linkit The World Factbookin sivuille uudelleenohjaavat nyt tiedotteeseen sivuston sulkemisesta.