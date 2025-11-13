Roborockin roboimurit Black Friday -tarjouksessa

Roboimurivalmistaja Roborock on aloittanut tänään robotti-imureidensa Black Friday -kampanjan.

Kampanja näkyy suurimmissa kotimaisissa verkkokaupoissa, joissa kaikissa on yhtiön robotti-imureita tarjouksessa.

Yhtiön lippulaivamalli, arvostelussamme hiljattain käynyt kädellä varustettu Roborock Saros Z70 maksoi myyntiin saapuessaan, kesäkuun alussa hulppeat 1899 euroa kaikissa kotimaisissa verkkokaupoissa.

Saros Z70 on siis moppaava, esteet väistelevä, pölysäiliönsä itsestään tyhjentävä robotti-imuri, jossa on myös käsivarsi, jolla robotti osaa nostella lattialle unohtuneita esteitä pois tieltään.

Arvostelussamme annoimme Saros Z70:lle 4,5 tähteä viidestä - moitimme robotin silloista kovaa hintaa ja sitä, että kädestä ei käytännön elämässä ollut juurikaan hyötyä. Lisäksi esteiden väistely ei ollut aivan täydellistä, kuten tuolloin melkein 2000e hintalapulla olisi olettanut.

Loppukesästä ja syksyllä kyseistä mallia nähtiin välillä halvemmilla hinnoilla ja aivan hetkellisesti hinta käväisi elokuussa yhden päivän ajan 1199 eurossa, mutta nousi sen jälkeen pyörimään 1300 ja 1800 euron välille. Nyt kyseisen, scifimäisen roboimurin saisi omakseen tuolla samaisella 1199 euron hintalapulla.

Toinen, jopa houkuttelevammalta vaikuttava tarjous koskee arvostelussamme keväällä käynyttä Roborock Saros 10:ä.

Saros 10 on moppaava, oman pölysäiliönsä itsestään tyhjentävä, esteitä väistelevä roboimuri, jonka erikoisuus on se, että se mahtuu erittäin matalienkin huonekalujen alle. Annoimme sille arvostelussamme 4,5 tähteä viidestä, moittien sen silloista kovaa hintaa (n. 1500e) ja sitä, että sen esteiden väistelyn taidot eivät vastanneet sen kovaa hintalappua.

Kuten todettua, Saros 10 tuli myyntiin keväällä 2025 1499 euron hintalapulla. Kesän mittaan sen hinta laski noin 1300 euron tasolle ja käväisi elokuussa halvimmillaan 1099 eurossa. Mutta sen jälkeen hinta on pysytellyt sisukkaasti 1100 ja 1300 euron välimaastossa. Mutta nyt, Black Fridayn alla, Saros 10:ä saisi 899 eurolla.

Kolmas tarjoustuote on vuoden 2024 malli, Roborock Qrevo Edge. Emme ole juuri kyseistä mallia arvostelleet, mutta olemme arvostelleet sen sisarmallin Qrevo Curvin, joka on täsmälleen sama robotti-imuri, mutta erinäköisellä telakalla varustettuna.

Kuten Saroksetkin, myös Qrevo Edge on moppaava, esteitä väistelevä, oman pölysäiliönsä tyhjentävä roboimuri. Sen isoin ero mielestämme Saroksiin on siinä, että Qrevon esteiden väistely oli pitkässä testissämme napsun verran Saroksen vastaavaa kehnommalla tolalla. Annoimme sille kolme tähteä viidestä, moittien etenkin sen silloista hintaa suhteessa sen esteiden väistelyn kykyihin.

Roborock Qrevo Edge tuli Suomeen myyntiin aivan alkuvuodesta 2025, jolloin se maksoi 1099 euroa. Sen jälkeen sen hinta on pyörinyt 900 ja tuhannen euron välimaastossa aina syksyyn 2025 saakka, kunnes syyskuussa sen hinta laski ensimmäistä kertaa 769 euron tasolle. Nyt kyseisen robon saisi omakseen 669 eurolla.

Joukon viimeinen tarjoustuote on robo, jota emme itse ole testanneet, mutta joka hintansa puolesta vaikuttaa kiinnostavalta tuttavuudelta.

Eli tämä tapaus on nimeltään Roborock QR 798. Sekin osaa mopata, pestä omat moppityynynsä, tyhjentää oman pölysäiliönsä ja väistellä esteitä kameran avulla. Sen esteiden väistely on kuitenkin taas napsun verran heikompaa kuin Qrevossa, mutta luonnollisesti paljon paremmalla tolalla kuin perinteisissä roboissa, jotka eivät osaa havainnoita ympäristöään.

QR 798:sta erityisen mielenkiintoisen tekee sen hinta. Se tuli Suomeen myyntiin alkukesästä 2025 noin 690 euron hintalapulla ja kyseinen hintataso pysyikin voimassa aina syyskuulle 2025 asti, jolloin nähtiin ensimmäiset isommat hinnanlaskut. Roboa sai syyskuussa 499 eurolla ja aivan halvimmillaan sen hinta käväisi 444 eurossa marraskuun alussa. Mutta nyt kyseisen mallin saisi omakseen 399 eurolla.



Ennen ostohousujen pukemista jalkaan, suosittelemme tutustumaan kaikkien kyseisten mallien arvosteluihin AfterDawnissa. Testaamme robot aina pitkän kaavan kautta ja yritämme kuvata robojen mahdolliset ongelmat hyvinkin tarkasti arvosteluissamme.

Lisäksi kehotamme tutustumaan oppaaseemme, jossa neuvotaan, miten Roborockin eri mallit eroavat toisistaan.





