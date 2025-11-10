Verkkokaupat ovat nostaneet hintojaan "sopivasti" ennen Black Fridayta

Hintavertailupalvelu Hintaoppaan tilastojen mukaan kotimaiset verkkokaupat ovat nostaneet hintojaan viimeisen 30 vuorokauden aikana.

Taustalla tähän on tietysti lainsäädäntö, joka muuttui vuoden 2023 alusta. Nykyisin kauppojen pitää kertoa tarjoushintojensa yhteydessä se, mikä on ollut tuotteen alin hinta viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana.

Eli pumppaamalla hintoja ylöspäin kuukauden ajan ennen marraskuun tärkeimpiä alennusmyyntejä, voivat kaupat osoittaa, että hinnat ovat laskeneet merkittävästi.

Me AfterDawnissa nostamme esiin vain tarjouksia mm. päivän diili -nostoissamme Black Friday -uutisoinnissammeja , joiden hinta on alin koko tuotteen elinkaaren aikana. Tai jos tuote on pitkästä aikaa edullinen, kerromme samassa yhteydessä sen, milloin ja miten paljon tuote on aiemmin maksanut, pitkällä aikavälillä.

Hintaoppaan noin 15 prosenttia yksittäisistä tuotteista on kokenut vähintään 10 prosentin hinnannousun viimeisen 30 vuorokauden aikana aiempaan nähden.



Tosin Hintaoppaan aiempien vuosien tilastojen mukaan Black Fridayn aika on myös selkeästi edullisin hetki ostaa elektroniikkaa, eli aivan katteettomia tarjoukset eivät suinkaan ole.