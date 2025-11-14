Black Friday on houkutteleva myös huijareille - ole tarkkana kiirettä hyödyntävissä viesteissä

Tämän vuoden Black Friday -tarjoukset ovat jo saataville, vaikkakin varsinainen tarjouspäivä on vasta 28. marraskuuta.

Marraskuun lopun Black Friday -kampanjat ovat vakiinnuttaneet asemansa Suomessa, sillä pitkälti kaikki jälleenmyyjät ja muut toimijat sitä hyödyntävät enemmän tai vähemmän omassa markkinoinnissaan.





Black Friday on siis kuluttajan kannalta houkuttelevaa aikaa mutta se aktivoi liikkeelle myös huijarit.

Black Friday -mainonnassa tuttua ovat tarjoukset, jotka ovat voimassa vain tietyn ajan ja etenkin tätä kiireellisyyttä verkkorikolliset hyödyntävät. Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin Kyberturvallisuuskeskus muistuttaakin olemaan tarkkana ostoksia tehdessä.

Sähköposteihin ja sosiaaliseen mediaan ilmestyvät "uskomattomat tarjoukset" voivat johtaa tietojenkalastelusivuille tai väärennettyihin verkkokauppoihin, joissa maksutiedot päätyvät rikollisten käsiin, Traficom huomauttaa.





Kyberrikolliset hyödyntävät kiirettä ja tunteisiin vetoavia viestejä. Otsikot kuten "vain tänään -70 %" tai "viimeinen mahdollisuus" voivat saada lukijan klikkaamaan verkkorikollisten linkkejä ilman kriittistä harkintaa. Erityisesti mobiililaitteilla ostettaessa sivuston aitoutta voi olla vaikea arvioida, ja väärän linkin tunnistaminen käy hankalaksi.

"Black Friday -viikon aikana verkkorikolliset hyödyntävät uskomattoman hyvältä kuulostavien tarjousten lisäksi kuluttajien kiireeseen ja tunteisiin vetoavia viestejä. Muistathan pysähtyä hetkeksi ennen klikkaamista ja varmistaa, että ostos tehdään aidolla, suojatulla sivustolla turvallisesti", tietoturva-asiantuntija Roni Kokkola muistuttaa. "Black Friday voi olla mainio hetki tehdä hankintoja, mutta aitoja säästöjä syntyy vain, jos huolehtii tietoturvastaan ja käyttää hankinnoissa harkintaa", Kokkola jatkaa.

Vastaavasta asiasta huomauttaa myös esimerkiksi Telia omassa tiedotteessaan.

"Rikolliset kopioivat tunnettujen brändien ulkoasua ja käyttävät niin sosiaalisen median mainoksia kuin hakukonenäkyvyyttä ohjatakseen pahaa-aavistamattomia shoppailijoita väärennetyille sivustoille", Telian lisäarvopalveluiden liiketoiminnasta vastaava Vesa Reijonen sanoo.

Black Friday -huijausten lisäksi viikkokatsauksessa nostetaan esille nopeasti yleistynyt hyökkäystekniikka ClickFix.





ClickFixillä käyttäjä huijataan itse suorittamaan haittaohjelma laitteellaan. Hyökkäys hyödyntää tuttuja toimintamalleja, kuten CAPTCHA-tarkistuksia ja "Fix it" -painikkeita. Käyttäjä ohjataan klikkaamaan näennäisesti harmitonta linkkiä tai kopioimaan ja suorittamaan komento Windowsin Suorita- tai PowerShell-ikkunassa, jolloin haitallinen koodi aktivoituu.