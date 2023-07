Googlen Lähijakaminen nyt yleisesti kaikkien saatavilla - näin siirrät tiedostoja Androidista PC:lle nopeasti

Googlen Lähijakaminen on tuttu Android-laitteista. Sillä voi siirtää kätevästi esimerkiksi kuvia ja videoita toisesta Android-laitteesta toiseen. Nearby Share for Windows -ohjelman avulla jakaminen onnistuu Androidista Windows-koneelle tai toisin päin.

Google on jo useiden kuukausien ajan testannut Lähijakamista Android- ja Windows-laitteiden välillä, mutta sen käyttö on onnistunut rajoitetusti. Nyt ohjelma on kuitenkin virallisesti julkaistu kaikkien käytettäväksi.

Näin jaat tiedostoja Androidista Windowsiin Lähijakamista käyttäen

Vaatimusten osalta käyttäjällä tulee olla 64-bittinen Windows 10 tai Windows 11. Android-laitteen osalta käytössä tulee olla vähintään Android 6.0.





Kummassakin laitteessa pitää olla päällä Bluetooth sekä Wifi tai Ethernet-yhteys. Laitteet pitää yhdistää samaan verkkoon. Jakamista varten laitteet voivat olla korkeintaan viiden metrin päässä toisistaan.



Käyttämistä varten lataa Lähijakaminen Windowsille täältä Asenna ohjelma ja kirjaudu sisään Google-tiliä hyödyntäen Valitse laitteen nimi Valitse asetuksista kohdasta Laitteen näkyvyys, ketkä voivat jakaa sisältöä sinulle



Nyt Lähijakaminen Windowsilla on valmis ottamaan tiedostoja vastaan tai vastaavasti lähettämään niitä.





Avaa Android-laitteella haluamasi tiedoston jakovalikko. Valikossa pitäisi näkyä mahdollisuus Lähijakamiseen. Kun tuota klikkaa, pitäisi näkyville tulla oma tietokone. Klikkaamalla nimeä tiedosto lähetetään puhelimesta tietokoneelle.

Vastaavasti Windows-koneelta voi jakaa tiedostoja, kuten kuvia, videoita, dokumentteja, Android-laitteelle. Valitse ohjelmalla lähetettävä tiedosto. Tämän jälkeen ohjelma alkaa etsiä lähellä olevia laitteita.

Varmista Android-laitteella Lähijakaminen-sovelluksen asetuksista, että muut laitteet voivat nähdä puhelimen.