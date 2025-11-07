Black Friday aloitettiin Verkkokauppa.comilla - esimerkiksi Roomba -robotti-imuri 100 euron alennuksessa
Verkkokauppa.com aloitti Black Fridayn viettämisen tällä kertää kolme viikkoa ennen varsinaista Black Friday -päivää, jota vietetään siis perjantaina 28. marraskuuta.
Verkkokauppa.com on tänään julkistanut ensimmäisen erän Mustan Perjantain ennakkotarjouksia. Tarjoukset lähetettiin jälleenmyyjän uutiskirjeen tilaajille ja tilaajat näkevät alennetun hinnan näkee koodilla ETUILU.
Tarjouksessa on muutamia tuotteita, kuten iRobotin keväällä julkaistu Roomba 405 Combo+ robotti-imuri. Sen suositushinnaksi on Verkkokauppa.comin sivuilla kerrottu olevan 699 euroa ja nyt tarjouksessa hinta on 399 euroa.
Hintavertailupalvelu Hintaoppaan mukaan kyseistä tuotetta on myyty aiemmin alimmillaan 499 eurolla, joten nyt robotti-imurista säästää 100 euron verran.
Ennakkotarjouksiin lukeutuvat myös esimerkiksi kuulokkeita, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra -tabletti, kaiuttimia ja astianpesukoneita.
