Vinkki: Selaimen lisäosa, joka tallettaa .webp -kuvat suoraan JPEG- tai PNG-muotoon
Viimeisen viiden vuoden aikana todennäköisesti jokainen, joka on koskaan tallettanut verkkosivuilla olevia kuvia itselleen, on huomannut, että niiden formaatti on nykyisin .webp.
WebP-kuvaformaatti on pikkuhiljaa yleistynyt verkkosivustoilla, etenkin sen jälkeen, kun Google alkoi vaatimaan verkkosivustojen nopeuttamista viitisen vuotta sitten. WebP:n edut perinteisempiin verkon kuvaformaatteihin, kuten JPEGiin ja PNG:hen, ovatkin selkeät: WebP-kuvat ovat pienempiä kooltaan, samalla laadulla.
Mutta valitettavasti WebP-kuvaformaatin tuki on edelleen hieman puutteellista. Kuvankäsittelyohjelmat ja kaikki selaimet toki WebP:tä tukevat, mutta ongelman muodostavatkin ne "kaikki muut käyttökohteet".
Jotkut viestisovellukset eivät suostu ymmärtämään WebP-kuvia kuviksi, eli niitä ei voi jakaa keskusteluissa sellaisenaan. Useat verkkosivustojen kaavakkeet, joihin pitäisi lisätä kuvia lähetystä varten, kieltäytyvät edelleen WebP-kuvista ja niin edelleen.
Formaatin ainoa iso ongelma tuntuukin olevan se, että kun siinä muodossa talletettuja kuvia lataa koneelleen, niitä ei voi käyttää sen jälkeen yhtä helposti kuin vaikkapa JPEG-kuvia.
Tähän on onneksi tarjolla helppo ratkaisu: selaimen lisäosa, joka tallettaa verkkosivulla näkyvän kuvan suoraan haluamaasi formaattiin.
Eli käytännössä selaimen lisäosa lisää oikean hiirennapin taakse uuden Save Image as Type-valikon, kun hiiren kohdalla on verkkosivulle upotettu kuva.
Save Image as Type -lisäosa Firefoxille
Samalla tavalla toimivat, mutta eri kehittäjien kehittämät lisäosat löytyvät sekä Firefoxille että Chromelle. Chromen lisäosa toimii luonnollisesti myös kaikissa muissakin Chromeen pohjautuvissa selaimissa (mm. Edge, Chromium, Brave).
Latauslinkit:
Molemmat lisäosat ovat avointa lähdekoodia: Chromen lisäosan GitHub-sivu löytyy täältä ja Firefoxin puolestaan täältä.
