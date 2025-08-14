--->
Rekisteröidy
AfterDawn logo

Vinkki: Selaimen lisäosa, joka tallettaa .webp -kuvat suoraan JPEG- tai PNG-muotoon

Vinkki: Selaimen lisäosa, joka tallettaa .webp -kuvat suoraan JPEG- tai PNG-muotoon
Petteri Pyyny Petteri Pyyny

Viimeisen viiden vuoden aikana todennäköisesti jokainen, joka on koskaan tallettanut verkkosivuilla olevia kuvia itselleen, on huomannut, että niiden formaatti on nykyisin .webp.

WebP-kuvaformaatti on pikkuhiljaa yleistynyt verkkosivustoilla, etenkin sen jälkeen, kun Google alkoi vaatimaan verkkosivustojen nopeuttamista viitisen vuotta sitten. WebP:n edut perinteisempiin verkon kuvaformaatteihin, kuten JPEGiin ja PNG:hen, ovatkin selkeät: WebP-kuvat ovat pienempiä kooltaan, samalla laadulla.

Mutta valitettavasti WebP-kuvaformaatin tuki on edelleen hieman puutteellista. Kuvankäsittelyohjelmat ja kaikki selaimet toki WebP:tä tukevat, mutta ongelman muodostavatkin ne "kaikki muut käyttökohteet".

Jotkut viestisovellukset eivät suostu ymmärtämään WebP-kuvia kuviksi, eli niitä ei voi jakaa keskusteluissa sellaisenaan. Useat verkkosivustojen kaavakkeet, joihin pitäisi lisätä kuvia lähetystä varten, kieltäytyvät edelleen WebP-kuvista ja niin edelleen.


Formaatin ainoa iso ongelma tuntuukin olevan se, että kun siinä muodossa talletettuja kuvia lataa koneelleen, niitä ei voi käyttää sen jälkeen yhtä helposti kuin vaikkapa JPEG-kuvia.

Tähän on onneksi tarjolla helppo ratkaisu: selaimen lisäosa, joka tallettaa verkkosivulla näkyvän kuvan suoraan haluamaasi formaattiin.

Eli käytännössä selaimen lisäosa lisää oikean hiirennapin taakse uuden Save Image as Type-valikon, kun hiiren kohdalla on verkkosivulle upotettu kuva.

Kuvakaappaus siitä, miten Save Image as Type -lisäosa toimii
Save Image as Type -lisäosa Firefoxille

Samalla tavalla toimivat, mutta eri kehittäjien kehittämät lisäosat löytyvät sekä Firefoxille että Chromelle. Chromen lisäosa toimii luonnollisesti myös kaikissa muissakin Chromeen pohjautuvissa selaimissa (mm. Edge, Chromium, Brave).

Latauslinkit:


Molemmat lisäosat ovat avointa lähdekoodia: Chromen lisäosan GitHub-sivu löytyy täältä ja Firefoxin puolestaan täältä.

KOMMENTOI

Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.

Seuraa! Kirjekuoren symboli
Uutiskirje
 Threadsin logo
Threads
 Blueskyn logo
Bluesky
 Mastodonin logo
Mastodon
Sulje palkki