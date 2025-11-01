LinkedIn käyttää 3. marraskuuta tietojasi tekoälymallien kouluttamiseen - näin estät sen
Erityisesti työelämään keskittyvä sosiaalisen median palvelu LinkedIn päivittää käyttöehtojaan 3. marraskuuta alkaen ja alkaa tämän jälkeen käyttämään käyttäjien tietoja generatiivisen tekoälyn parantamiseen.
LinkedIn hyödyntää julkisia tietoja, kuten julkaisuja, kuvia, kommentteja, tekoälyn kehittämiseen. Yksityisviestien sisältöjä ei puolestaan hyödynnetä, LinkedIn lupaa.
Omien tietojen käytöstä tekoälyn kouluttamiseen voi onneksi helposti kieltäytyä.
Sovelluksessa se onnistuu klikkaamalla yläkulman profiilia, jonka kautta avautuu asetukset. Valitse asetuksista kohta 'Tietosuoja', josta löydät kohdan 'Tiedot generatiivisen tekoälyn parantamiseen'. Laita tämä asetus pois päältä.
Vaihtoehtoisesti kohdan löydät klikkaamalla selaimella tätä linkkiä.
Irlannin tietosuojaviranomainen on päävastuussa LinkedInin valvonnasta, sillä yhtiön Euroopan-pääkonttori sijaitsee Irlannissa. Irlannin tietosuojaviranomainen käsittelee mahdolliset LinkedIniä koskevat tapaukset tiiviissä yhteistyössä muiden EU- ja ETA-maiden tietosuojaviranomaisten kanssa, Tietosuojavaltuutetun toimisto kertoo tiedotteessaan LinkedInin valvonnasta.
