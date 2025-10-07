Spotifyn häviötön tila saapui Suomeenkin

Syyskuussa 2025 julkistettiin vihdoin vuosia odotettu Spotify Lossless eli Spotifyn häviötöntä äänenlaatua tarjoava kuuntelutila.

Ja voimme vahvistaa, että tänään tuo ominaisuus on saapunut käyttöön myös suomalaisille Spotifyn käyttäjille.

Häviöttömän tilan ideahan on siinä, että tähän saakka Spotifyn musiikki on ollut aina häviöllisesti pakattua, eli musiikin äänenlaatua on leikattu CD-levyltä löytyvään alkuperäisversioon nähden, vähintäänkin aavistuksen verran. Pakkaus on tehty siten, että valtaosa ihmisistä ei kuule eroa alkuperäisen ja parhaalla laadulla tehdyn häviöttömän pakkauksen välillä - mutta ero on kuitenkin olemassa.

Joten etenkin äärimmäisen tarkoilla korvilla varustetut kuuntelijat ovat jo kauan kaivanneet täysin häviötöntä tilaa Spotifyyn. Häviötön tila on siis täysin identtistä alkuperäiseen tallenteeseen, eli kaikki musiikin bittivirta on palautettavissa takaisin samaan muotoon jossa se on CD:llä.



Spotify käyttää omassa häviöttömässä tilassaan 44,1 kHz näytteenotolla toimivaa häviötöntä FLAC-pakkausta. Täsmälleen samaa pakkaustekniikkaa käyttää mm. häviötöntä tilaa jo vuosien ajan markkinoinnissaan käyttänyt Tidal.

Häviötön tila on tarjolla kaikille Spotifyn Premium-tilaajille ilman lisämaksua ja se löytyy asetuksista, kohdasta Median laatu (ks. kuva yllä).

On syytä mainita, että Spotify myös varoittaa siitä, että häviötön tila vaatii toimiakseen laadukkaan verkkoyhteyden - ja haukkaa kaistaa reippaasti enemmän kuin aiemmin tarjolla ollut paras, ns. "erittäin korkea" äänenlaatu. Spotifyn oman valikon mukaan häviötön tila kuluttaa noin kuusi kertaa enemmän verkon kapasiteettia kuin toiseksi parhaan äänenlaadun tila.

Häviötön tila vaatii myös laitteilta enemmän

Se, mikä lienee todennäköisintä häviöttömän tilan käyttöönoton jälkeen, on, että harva kuuntelija kuulee äänenlaadussa mitään eroa.

Tai sitten on niitä, jotka kertovat kuulevansa äänenlaadussa selkeän eron, mutta kun asiaa alkaisi selvittelemään tarkemmin, väite on mahdoton.

Tämä johtuu siitä, että mikäli Spotifya kuuntelee Bluetooth-kuulokkeilla, on äärimmäisen todennäköistä, että et pysty saamaan häviöttömästä tilasta mitään hyötyä. Syynä on se, että valtaosa Bluetoothin käyttämistä äänen siirtoon tarkoitetuista ns. koodekeista pakkaavat itsessään ääntä häviöllisesti.

Eli vaikka ääni lähtisi Spotifysta häviöttömänä, sen äänenlaatu pakkautuu häviöllisesti siinä vaiheessa kun ääntä yritetään siirtää puhelimelta tai tietokoneelta Bluetooth-kuulokkeisiin tai Bluetooth-kaiuttimiin.



Todellisen häviöttömän äänenlaadun välittäminen Bluetoothin yli vaatii sen, että sekä kuulokkeet että lähettävä laite (tietokone/kännykkä) tukevat häviötöntä Bluetooth-koodekkia. Käytännössä tähän vaaditaan aptX Lossless -koodekin tuki.

Häviötöntä musiikkia tukevia kuulokkeita on markkinoilla tarjolla äärimmäisen vähän, joskin niiden määrä on kasvussa.

Samaan hengenvetoon todettakoon, että tämä ei liity millään tavalla Spotifyhyn, vaan täsmälleen sama ongelma koskee myös mm. Apple Musicia. Apple itsekin kertoo suoraan, että häviötöntä äänenlaatua saadakseen vain muutamat Applen kuulokkeista tukevat sitä. Esimerkiksi AirPods Max -kuulokkeilla häviötön äänenlaatu on saavutettavissa vain, jos kuulokkeet yhdistää USB-C -johdolla puhelimeen.

Myöskään perinteisellä 3,5 mm kuulokeliitännällä varustettuna kuuntelu ei takaa häviötöntä äänenlaatua, sillä silloin digitaalinen musiikki muunnetaan analogiseksi DAC-muuntimen avulla. DAC-muuntimien laadut vaihtelevat villisti ja usein halvoissa kännyköissä ne eivät ole mitään "ylähyllyn" tuotteita - ja tuolloin analogiseksi muuttaminen itsessään heikentää äänenlaatua. Hifi-harrastajilla on toki tarjolla kotikuunteluun laadukkaat DACit, joissa ongelmaa ei sinänsä ole.

Häviötön äänenlaatu onkin helpoimmin saavutettavissa niin, että kuuntelu tapahtuu yhdistämällä kuulokkeet USB-C -johdolla puhelimeen tai tietokoneeseen. Tällöinkin kuulokkeiden pitää tukea USB-C:tä äänilähteenä (esimerkiksi muutoin loistavat Sony WH-1000XM6 -kuulokkeet eivät USB-C Audiota tue).

Eli jos valitset toistettavan musiikin laadun häviöttömäksi Spotifyssa (tai Tidalissa tai Apple Musicissa), puhelimesi ruudulla voi lukea hyvinkin, että musiikki toistuu nyt häviöttömänä. Näin onkin, eli puhelin itsessään toistaa sitä häviöttömällä laadulla. Mutta se, miten musiikki siitä siirtyy kuulokkeille tai kaiuttimiin, ei välttämättä olekaan enää häviötön siirtotapa - ja laatu saattaa olla täsmälleen sama kuin ilman häviötöntäkin tilaa.



Toki, musiikin toistaminen häviöttömänä mahdollistaa sen, että häviöllinen siirtotie saa parempaa alkuperäislaatua - ja äänenlaatu voi olla silti parempaa kuin aiemmin. Mutta häviötöntä musiikki ei kuitenkaan ole, jos välissä on yksikin häviöllinen palanen.