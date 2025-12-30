Roomba 205 DustCompactor Combo arvostelu - perustason roboimuri pieneen kotiin

Amerikkalainen iRobot on pyrkinyt uudistamaan robotti-imureidensa valikoimaa vauhdilla vuoden 2025 mittaan. Samassa rytäkässä yhtiö on keksinyt pari mielenkiintoista ratkaisua ongelmiin, joita roboimureiden markkinoilla ei ole juurikaan lähdetty aiemmin ratkomaan.

Yksi tällaisista tuotteista saapui testipenkkiimme syksyllä 2025, kun saimme arvosteltavaksi Roomba 205 DustCompactor Combo robotin.

Roomba 205 DustCompactor Combo pyrkii iskemään markkinoille kahdella eri kulmalla. Ensinnäkin se kosiskelee niitä kuluttajia, jotka haluaisivat koteihinsa itsestään tyhjentävällä pölysäiliöllä varustetun robotti-imurin, mutta budjetti ei oikein veny kunnollisiin vaihtoehtoihin.

Toisekseen malli tarjoaa ratkaisun koteihin, jossa itsestään tyhjentävän robotti-imurin telakka ei yksinkertaisesti sovi mihinkään järkevään paikkaan. Itsestään tyhjentävät telakathan ovat nykyisin lähes pienen jääkaapin kokoisia härveleitä - kun taas perinteisen roboimurin telakoineen voi tunkea vaikka (tarpeeksi korkean) sohvan alle.





Roomba 205 DustCompactor Combo on sinänsä hyvin perustasoinen robotti-imuri, joka navigoi huoneita LIDAR-valotutkan avulla - eli se ei käytä kalliimmista roboimureista tuttua kamerateknologiaa esteiden tunnistamiseen. Sen telakka on myös hyvin yksinkertainen ja perinteinen, ainoastaan robottia lataavaa mallia oleva tapaus.

Mutta robotin jippo piileekin siinä, että siinä on tavallisiin roboimureihin nähden todella iso sisäinen pölysäiliö. Tyypillisesti roboimureiden sisäinen pölysäiliö on noin 200 - 400 millilitraa vetävä, mutta Roomba 205:ssa sisäinen pölysäiliö on 1,82 litraa vetävä, eli jopa 9 kertaa isompi kuin monissa tavallisissa roboimureissa.

Lisäksi nimensä mukaisesti robotti osaa ikäänkuin puristaa pölysäiliössään olevan pölyn tiiviimmäksi, poistaen säiliön sisältä turhaa ilmaa. Eli ainakin paperilla, robotin pölysäiliön tyhjennysvälin pitäisi venyä viikkoihin, jopa kuukausiin.

Mutta miten Roomba selvisi sitten tosielämän testistämme..? Kuten tavallista, pistimme robotin käyttöön aivan tavallisessa suomalaisessa kodissa ja käytimme sitä ainoana lattioiden siivouksen apuvälineenä parin kuukauden ajan.

Sisällysluettelo





Rakenne ja ominaisuudet

Pikaisesti katsottuna Roomba 205 näyttää aivan tavalliselta, kiekon muotoiselta robotti-imurilta. Mutta pienenä eroavaisuutena moneen muuhun valmistajaan, Roomban päällä ei nökötä LIDAR-tornia. Toki, Roombassahan sellaista ei yleensäkään ole ollut, mutta kontrasti muiden valmistajien laitteisiin on tässä selkeä.

Mutta mielenkiintoinen muutos näkee tarkemmassa tarkastelussa, sillä Roomba 205:ssa kuitenkin on LIDAR. Valotutka on vain piilotettu robotin sivukehyksiin, jossa on valonsäteen mentävä aukko läpi koko robotin rakenteen.

Kameraa Roombasta ei löydy (vaikka keulassa oleva kolo vähän niin antaisi ymmärtääkin), eli se luottaa navigoinnissaan puhtaasti LIDAR-valotutkan ja kosketussensoreidensa yhdistelmään.

Pohjasta paljastuu pieni pettymys, sillä Roomba 205 käyttää vain yhtä silikonista siivoustelaa. Yhtiö on perinteisesti käyttänyt paremmissa malleissaan kahta telaa, joiden yhteispeli tuottaa yleensä paremman puremisen sitkeään lattioihin tarttuneeseen likaan kuin yksi tela.

Sivuharja on ilahduttavan pitkä, joka mahdollistaa yltämisen seinänreunuksiin ja nurkkiin.

Moppilevy napsautetaan robottiin käsipelillä paikoilleen, eli mitään automatiikkaa telakasta ei mopin asentamiseen löydy.

Ja kuten todettua jo aiemmin, moppi pitää myös itse täyttää vedellä. Roomban tapauksessa moppilevyssä on itsessään pienehkö vesisäiliö, josta moppi kostuttaa itseään siivouksen edetessä.

Roomban pölysäiliö on sitten oikeastaan koko robotin jippo. Se on tavallisiin robotti-imureihin nähden valtavan suuri ja lisäksi siinä on jo aiemmin mainittu DustCompator -mekanismi, joka pakkaa pölysäiliön sisällön automaattisesti pienempään tilaan, puristamalla turhaa ilmaa pois pölyn seasta.

Ja sitten on tietysti mainittava telakka, joka on täsmälleen samanlainen kuin aivan ensimmäisissä Roomban malleissa, joita arvostelimme joskus 2010-luvulla. Minimalistinen, pieni ja kevyt. Eli Roomba 205:n myyntivaltti on se, että sen mukana ei tule jääkaapin kokoista telakkaa - mutta robon pölysäiliötä ei tarvitse silti koukkia tyhjäksi jokaisen imurointikerran jälkeen.







Roomba 205 DustCompactor Combo - tekniset tiedot ja hinta

Paino (robotti): n. 3,8 kg Mitat (leveys x korkeus): 35,9 x 10,1 cm (pyöreä) Akkukesto: 180 min (valmistajan ilmoittama) Latausaika: n. 180 min Pölysäiliön tilavuus: 1820 ml Vesisäiliön tilavuus: 180 ml Imuteho: 7000 Pa Navigointi: ClearView LiDAR Tunnistimet: Este- ja pudotustunnistus, mattotunnistus Siivoustilat: Imurointi, moppaus, yhdistelmä Älyominaisuudet: WiFi 2,4/5GHz; älykoti-integrointi (Alexa, Google, Siri/Matter) Melutaso: n. 78 dB



iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo hinnat:

Älypuhelinsovellus

iRobot on viimeisen vuoden aikana veivannut älypuhelinsovellustaan isolla kädellä uusiksi, pariinkin kertaan. Vielä alkuvuodesta 2025 uudempien Roomban mallien komentamiseen tarkoitettu Roomba-sovellus oli hieman kaoottinen köpöstys, mutta tuorein, Roomba 205 DustCompactorinkin käyttämä sovellusversio alkaa olemaan taas jo kohtuullisen toimiva kokonaisuus.

Roomban älypuhelinsovellus eroaa selkeästi kiinalaisista kilpailijoistaan oikeastaan kaikin mahdollisin tavoin. Säädettävää ja valikkomerta on huomattavasti vähemmän kuin useimmissa muissa robotti-imureissa. Sen sijaan paino on valmiiksi luoduissa rutiineissa, jotka saa käyntiin yhdellä napautuksella ("imuroi keittiö").

Yksinkertaisuudestaan huolimatta Roomba 205 luo asunnosta kartat ja huonekohtainen siivous onnistuu sekin helposti. Myös kohdennettu, tietyn alueen siivous on mahdollista ja vaikkapa virtuaaliset kieltoalueet onnistuu lisätä kartalle näppärästi.

Mitään sen ihmeempää Roomba 205:lta ei juuri kaipaakaan - tai edes osaa kaivata - kun robotti itsessään on suhteellisen yksinkertainen toiminnoiltaan. Tärkeimmät, eli napauttamalla siivouksen käynnistäminen ja ajastusten luonnit ovat helposti toteutettavia. Itse asiassa ajastusten ja kartan luonnin jälkeen älypuhelinsovellusta ei juurikaan Roomba 205:n käytössä enää tarvita.

Sovellus on suomennettu ihailtavan hyvin. Ja lisäpisteet siitä, että robotti itsessäänkin juttelee selkeää suomea, eli kertoo aivan suomeksi ääneen puhumalla, kun siivous käynnistyy tai loppuu - tai jos jonkinlainen ongelma on osunut kohdalle.

Toiminta ja siivouksen lopputulos

Kuten todettua, Roomba 205 DustCompactor Comboa voidaan komentaa siivoamaan joko sovelluksen, ajastusten tai robotin päällä olevan käynnistyspainikkeen avulla. Fyysisen käynnistyspainikkeen painaminen toimii samoin kuin lähes kaikissa muissakin roboimureissa, eli robo imuroi silloin koko asunnon ja palaa lopuksi takaisin telakkaansa latautumaan.

Sovelluksesta käynnistettäessä robotin voi halutessaan ohjata siivoamaan vain halutut huoneet tai sitten koko asunnon. Lisäksi sovelluksen kautta voi valita siivouksen tarkkuuden, eli onko kyseessä nopea ylläpitosiivous, vai perusteellisempi imurointi.

Samat asetukset voi myös tallettaa pysyvästi kunkin huoneen oletusarvoiksi. Eli jos vaikkapa eteinen halutaan aina siivottavan perusteellisesti, mutta olohuoneelle riittää yleensä perustason pikasiivous, nuo säädöt voi tallettaa kullekin huoneelle muistiin.

Roomban siivousreitti on moderniin tapaan looginen ja selkeähkö, eli se pyrkii siivoamaan pitkiä suoria vetoja pitkin lattiaa. Nurkat ja seinänvierustat tulevat tarkassa siivouksessa varsin hyvin puhdistetuiksi, sillä Roomban pitkä sivuharja yltää käytännössä kaikkiin nurkkiin ja koloihin.

Moppaus Roombassa toimii yhtä hölmösti kuin se toimii kaikissa muissakin halvoissa roboimureissa. Eli moppausta varten robottiin kiinnitetään käsipelillä erillinen moppilevy, johon täytetään ensin vesihanasta itse vettä.

Robotti vetää moppia perässään pitkin asuntoa, eli Roomba ei millään tavalla osaa käyttää moppia jynssäykseen, vaan lähinnä pyyhkii hienojakoisemman pölyn pois pinnoilta. Moppi pitää siivouksen lopuksi pestä itse, koska telakassa ei ole mitään mekanismia mopin puhdistukselle.





Roomba 205 tunnistaa matot varsin hyvin ja jos moppi on kiinnitettynä robottiin, se ei yritäkään mennä mattojen päälle, jotta ne eivät kastuisi. Siivouksen lopuksi robotti antaa sovellukseen yhteenvedon siivoukseen kuluneesta ajasta sekä siivotusta pinta-alasta.

Siivoustulos oli pitkän testijakson aikana oikein hyvä, nimenomaan imuroinnin osalta. Moppia emme jaksaneet testijakson aikana alkaa värkkäämään robottiin kiinni kuin muutaman kerran, koska vuosien mittaan kertyneen kokemuksen mukaan "perässä raahattavista" moppilevyistä ei ole kovinkaan paljoa iloa siivouksen kannalta - etenkään niistä aiheutuvaan vaivaan nähden.

Esteet ja huonekalut

Odotukset Roomba 205:n suhteen eivät olleet kovin korkealla sen esteiden väistelyn osalta, koska robotissahan ei ole kameraa, jonka avulla se osaisi tunnistaa lattialle unohtuneet esteet.

Mutta koska elämme vuotta 2025, niin testaus tehtiin silti nykyisellä periaatteellamme, eli koko testijakson ajan robo päästettiin mylläämään siivoukset niin, että lattialta ei erikseen lähdetty poistamaan mitään esteitä - ei edes pomminvarmoja "roboansoja".

Mutta kas, Roomba yllätti positiivisesti..!

Tokihan Roomba 205 oli aina toisinaan onnistunut löytämään jonkin sopivan mehukkaan näköisen kännykän laturin ja söi sitä tyytyväisenä, kunnes päätti jumiutua. Samaa tapahtui kengännauhojen ja vaikkapa talouspapereiden kanssa.

Mutta yleisesti ottaen Roomba 205 selvisi useimmista jumipaikoista varsin hyvin. Jos sitä suhteuttaa vaikkapa kuuden, seitsemän vuoden takaisiin vastaaviin "sokeisiin" roboimureihin, se oli huomattavasti toimintavarmempi tapaus kuin vaikka silloin tuhat euroa maksaneet kapistukset.

Luonnollisesti moderneihin, kameroilla varustettuihin malleihin nähden Roomba 205 oli selvästi herkempi jumittamaan, juurikin esteisiin, jotka se pystyi "syömään". Mutta esimerkiksi huonekaluihin se ei jäänyt kertaakaan kiinni - ei edes jo roboimurivalmistajien keskuudessa myyttisen maineen keränneeseen Ikean vaatetelineeseemme.

Pari kertaa Roomba tosin onnistui eksymään huonekalujen luomaan viidakkoon niin, että se oli kyllä päässyt keittiön pöydän alle, muttei enää osannut sieltä ulos.

Akkukesto

Akkukesto Roombassa oli noin tunnin, puolentoista luokkaa, kun käytettiin perusteellisemman siivouksen tilaa. Eli valmistajan lupailemasta kolmen tunnin akkukestosta jäätiin reippaasti. Mutta sinänsä akkukestolla ei ole itsessään hirvittävästi merkitystä arvosteluissamme, vaan kyse on enemmänkin siitä, mitä akunkeston rajoissa ehditään tekemään.

Roomba 205:n siivous oli pikasiivouksen asetuksilla kohtuullisen nopeaa, eli se ehti imuroimaan testikohteena olleen n. 60m2 asunnon kauttaaltaan ilman välilatausta. Mutta asetettuna perusteellisempaan siivoustilaan, homma hidastui merkittävästi ja tavallisen kerrostalokolmion perusteellinen siivoaminen ei onnistunut ilman välilatausta.

Tokihan Roomba 205 osaa jatkaa siivousta siitä, mihin se jäi ennen laturiin siirtymistään, joten sinänsä työpäivän aikana Roomballa saa siivottua isommankin asunnon. Mutta en itse hankkisi Roomba 205 Dustcompactoria kuin korkeintaan 70-80 neliöiseen asuntoon.

Muut havainnot

Roomban navigointi oli välillä hieman hapuilevaa, eli sillä kesti toisinaan hyvin kauan löytää esimerkiksi takaisin lataustelakalle - tai hahmottaa se, missä on huone, johon se komennettiin siivoamaan.

Testijakso osui keskelle pahinta alkutalvea, jolloin lämpötila ulkona pumppasi nollan molemmin puolin ja kenkien mukana asuntoon kantautui valtava määrä hiekoitushiekkaa robotin syötäväksi. Ja tässä suhteessa pitää nostaa hattua varsinaiselle imuroinnille: Roomba 205 onnistui pitämään myös eteisen puhtaana pikkukivistä ja hiekasta testijaksomme ajan.

Lisäksi mainostettu pölysäiliön tiivistäminen tuntui toimivan kuten mainostettua - pölysäiliötä ei täytynyt tyhjentää kertaakaan koko kolme kuukautta kestäneen testijakson aikana.







Yhteenveto

Roomba 205 DustCompactor Combo on tavallaan tuulahdus jostain vuodelta 2020, eli sen toiminnot vastaavat pitkälti toimintoja, joita paremmista roboimureista löytyi viitisen vuotta sitten: kartat, fiksu tapa puristaa pölysäiliö isommaksi ja huonekohtainen siivous.

Moppaus on Roombassa aivan yhtä huono ja turha lisätoiminto kuin se oli viisi vuotta sitten myydyissäkin moppaavissa roboimureissa: erillistä moppilevyä ei jaksa alkaa asettelemaan robottiin kiinni ja se ei edes irrota likaa kauhean hyvin. Lisäksi älykästä esteiden väistelyä Roombasta ei löydy lainkaan - ja itse pidän kyseistä toimintoa yhtenä tärkeimmistä modernien roboimureiden ominaisuuksista.

Imurointi oli kuitenkin varsin pätevällä tasolla ja pitkän, ulottuvan sivuharjan ansiosta myös seinänvierustat ja nurkat tulivat siivottua kiitettävällä tasolla. Pientä ärsytystä aiheutti Roomban navigoinnin hitaus: robo etsiskeli kotiaan ja vaikkapa seuraavaa huonetta välillä uskomattoman pitkään ja hartaasti. Mutta toki, roboa ei pitäisikään koskaan käyttää niin, että on itse kotona, jolloin haahuilukaan ei harmittaisi.

Yksi Roomban ehdoton valtti on tietysti se, että imuri juttelee selkeää suomea. Sovellus on suomennettu hyvin ja lisäksi robotin puhumat äänipalautteet on nekin suomennettu, eli Roomba sopii mainiosti myös käyttäjille, joilta englanti ei taivu.

Kaiken kaikkiaan Roomba 205 Dustcompactor Combo oli joillain osa-alueilla kohtuullisen hyvä ja joillain osa-alueilla auttamattoman vanhanaikainen roboimuri. Samalla Roomba 205 DustCompactor kuitenkin päihittää mennen tullen "täysin tyhmät" imurit, kuten vaikkapa vuosi sitten testissämme käyneen Roomba Essentialin.

Lopulta Roomba 205:n "kohtalon" ratkaiseekin puhtaasti hinta. Tälläkin hetkellä Roomba 205 Dustcompactoria myydään 250 euron ja 500 euron haarukalla, eli hintahaitari on hurjan leveä. Yli 250 euroa en Roomba 205 Dustcompactor Combosta missään nimessä maksaisi, mutta noin 200 euron laitteena se on kohtuullisen hyvä, kunhan ymmärtää sen rajoitteet.

Vaihtoehdot

Luokittelen itse Roomba 205:n noin 200-250 euron laitteeksi, koska se on mielestäni sellainen hinta, joka tämän roboimurin tarjoamista ominaisuuksista kannattaisi maksaa arvosteluhetkellä (12/2025).

Kyseisessä hintaryhmässä riittää hurja määrä vaihtoehtoja, mutta ne ovat käytännössä kaikki muutkin suurinpiirtein samaa tasoa tarjoavia laitteita - eivätkä ne erotu toisistaan juuri millään tavalla. Kameraan pohjautuvaa esteiden väistelyä ei löydy alle 300 euroa maksavista roboimureista - ja telakkaan integroitua erillistä pölysäiliötäkään ei juuri irtoa 250 eurolla.

Joten sanoisin, että mikä tahansa karttatoiminnot omaava roboimuri noin 200-250 euron hintahaarukasta tarjoaa suurin piirtein samoja toimintoja kuin Roomba 205 DustCompactor Combokin. Mutta varovaisesti nyökyttelisin kuitenkin juuri 205:n puolesta, lähinnä siksi, että se selvisi esteistä "tyhmähköksi" imuriksi varsin hyvin.

Samalla kuitenkin harkitsisin vakavasti sitä, että potentiaaliset ostajat malttavat mielensä, säästävät pari sataa lisää rahaa ja ostavat sen jälkeen kameran avulla esteitä väistelevän roboimurin, joita alkaa nykyisin (12/2025) saamaan noin 450 eurolla.

Teknologiapelkoiseen kotiin Roomba 205 DustCompactor Combo kuitenkin sopii kohtuullisen hyvin: se osaa jutella ääneen selvää suomea ja sitä voi käyttää varsin hyvin myös ilman älypuhelinta. Myös pieneen lemmikkikotiin (esim. kissallinen kaksio) voisin harkita Roomba 205:n hankkimista, etenkin jos budjetti ei taivu järeämpiin roboimureihin.







Plussat

Fiksu ratkaisu pölysäiliön tilan kasvattamiseksi

Suomennettu sovellus

Puhepalaute on suomennettu

Selkeä ja yksinkertainen sovellus

Karttatoiminnot ovat helppokäyttöiset

Hyvä imurointitulos omassa hintaluokassaan

Pärjäsi huonekalujen ja mattojen kanssa yllättävän hyvin





Miinukset

Ei esteiden väistelyä

Robotin navigointi oli hidasta ja sekavaa

Erillinen moppauslevy on täysin turha (kuten se on kaikissa muissakin vastaavalla tavalla toteutetuissa roboimureissa)

Hidas imuroimaan





Roomban ja iRobotin ongelmista (12/2025)

Roomban valmistajan, amerikkalaisen iRobotin tilanne yhtiönä näytti todella heikolta pitkin vuotta 2025. Isoimman iskun yhtiölle antoivat Yhdysvaltain asettamat tullit, jotka iskivät Vietnamissa valmistettuihin Roomban malleihin kovemmin kuin kiinalaisten kilpailijoiden Kiinassa valmistamiin tuotteisiin.

Tilanne ratkesi lopulta kuluttajien kannalta parhain päin, kun yhtiö siirtyi velkajärjestelyn kautta uudelle omistajalle, joka on toiminut aiemmin Roomba-mallien kokoonpanosta vastaavana yhtiönä. Uusi omistaja on sitoutunut jatkamaan tuotteiden tukea, takuuta ja huoltoja yritysjärjestelyn jälkeenkin.

Toki, yritysjärjestelyn seurauksena Roombat eivät ole enää amerikkalaisen yhtiön valmistamia, vaan kiinalaisen yhtiön valmistamia - kuten lähes kaikki muutkin robotti-imurit.

Tähdet

Tähtiarvosanamme on annettu noin 250 euron hintalapun pohjalta. Vaikka Roomba 205:sta puuttuukin nykyisin jo kovin tärkeäksi toiminnoksi noussut älykäs esteiden väistely, se on kuitenkin halpana, vähän "hölmömpänä" työjuhtana varsin pätevä kapistus.

Fiksu, iso sisäinen pölysäiliö, erikoisella tiivistysominaisuudella osittain oikeastikin korvaa tarpeen valtavalle lataustelakalle, josta löytyisi pölysäiliön itsestääntyhjennyksen mekanismi.

Roomba 205 DustCompactor Combo on halpana perusrobona mukiinmenevä tuote, joskin sen navigoinnin pienet sekoilut testijakson aikana ärsyttivät. Ja hintalappu saisi painua mielellään alle 200 euron.