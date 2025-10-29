Black Friday on jo alkanut, mutta iso osa kuluttajista haluaisi sen kestävän vain yhden päivän
Hintavertailupalvelu Hintaopas on teettänyt kuluttajatutkimuksen Black Fridayihin liittyen, jota virallisesti vietetään perjantaina 28. marraskuuta.
Tietystikin hätäisimmillä jälleenmyyjillä Black Friday on jo alkanut, sillä tämä näkyy jo ainakin Veikon Koneen mainonnassa. Muillakin jälleenmyyjillä hyödynnetään Black Fridayta yleensä useita viikkoja etukäteen.
Kuitenkin Hintaoppaan mukaan lähes puolet vastaajista on silti sitä mieltä, että Black Friday oli parempi, kun se kesti vain yhden päivän.
"Lähes puolet suomalaisista on sitä mieltä, että Black Friday oli parempi, kun se kesti vain yhden päivän. Se kertoo kuluttajien kasvaneesta kriittisyydestä pitkittynyttä Black Friday -markkinointia kohtaan. Sama näkyy myös siinä, mistä ihmiset hakevat ja haluavat tietoa tarjouksista: yli puolet kuluttajista luottaa mainonnan sijaan kauppojen omiin verkkosivuihin", Hintaopas.fi-palvelun maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett huomauttaa.
Kuitenkin Black Friday -ostoksia aikovat kyselyn mukaan todennäköisesti tehdä 46 prosenttia 18–75-vuotiaista suomalaisista, ja rahaa on varattu ostoksiin keskimäärin 266 euroa.
"Suomalaiset kuluttajat ovat nyt hintatietoisempia kuin koskaan aiemmin, ja Black Friday on tutkitusti vuoden edullisin ostospäivä", Matinvesi-Bassett kertoo.
Black Fridayn aikana ostetaan tuotteita omaan käyttöön, mutta sen aikana valmistaudutaan myös jouluun, sillä vastaajista noin neljännes eli 27 prosenttia vastaajista aikoo ostaa joululahjoja jo Black Friday -alennusmyynneistä.
