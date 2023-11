Verkkokauppa.comin Black Fridayn päätarjoukset luvassa tänään klo 21 alkaen

Black Friday -tarjouksia on jo nähty runsaasti, mutta lisää on vielä luvassa. Jälleenmyyjistä ainakin Verkkokauppa.com on säästänyt parhaimmat tarjouksensa varsinaiselle Musta Perjantai -päivällä tai ainakin lähelle sitä.

Verkkokauppa.com julkaisee tänään päätarjouksia kolmessa erässä.

Ensimmäiset tarjoukset julkaistaan klo 21.00 ja ne ovat ostettavissa klo 21.15.

Toinen erä julkaistaan klo 22.00 ja kolmas erä 23.00. Toinen erä tulee myyntiin 22.15 ja kolmas erä 23.15.

Päätarjoukset tulevat saataville tälle sivulle.

Verkkokauppa.comin mukaan päätarjouksia on tarjolla rajoitettu erä, jotka todennäköisesti myydään nopeasti loppuun.

Lisää tarjouksia löydät AfterDawnin listasta tai esimerkiksi hintavertailupalvelu Hintaoppaan sivuilta.





Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.