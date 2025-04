Mainokset tulivat Threadsiin - "Parantavat käyttökokemusta"

Meta avasi Twitterin kilpailijaksi suunnatun Threads-palvelunsa kesällä 2023. Suomeen palvelu rantautui joulukuussa 2023.

Sittemmin Threadsista on muodostunut varsin suosittu palvelu ja se on käyttäjämäärissä mitattuna selkeästi isoin "vaihtoehtoinen Twitter", vaikka muutkin ovat kasvaneet, etenkin algoritmiton BlueSky.

Eniten hämmennystä on kuitenkin aiheuttanut se, että mainosvyörytyksestään tunnettu Meta on malttanut pitää sormensa irti Threadsista ja yhtiö on pitänyt palvelun mainosvapaana jo pian kahden vuoden ajan.

Toki alkuvuodesta 2025 kerrottiin jo, että mainokset ovat saapumassa Threadsiin. Tuolloin Meta alkoi kokeilemaan mainosten näyttämistä valikoiduilla markkinoilla ja vain osalle käyttäjistä.



Mutta nyt hanat ovat aukeamassa.

Threadsin äänitorvena tunnettu Instagramin johtaja Adam Mosseri kertoi tänään julkaisussaan, että nyt alkaa mainosten saapuminen Threadsiin todenteolla.

Hilpeyttä ja kritiikkiä on aiheuttanut se, että Mosseri kuvasi mainosten saapumista Threadsiin "käyttökokemusta parantavana tekijänä".

Mainokset tultaneen toteuttamaan Facebookista ja Instagramista tutuilla, täysin palveluun upotetuilla tekniikoilla, joka tekee (kaikkien) mainosten estämisestä käytännössä mahdotonta.

Myös AfterDawn löytyy Threadsista, mutta meidät löytää myös BlueSkysta ja Mastodonista.