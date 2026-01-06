Roborockilta uusia roboimureita: Saros 20 ja Saros 20 Sonic

Roborock julkisti vuoden 2026 CES-messuilla lukuisia uusia tuotteita, mutta meitä tietysti kiinnostavat eniten yhtiön uudet robotti-imurit.

Kerroimme jo erillisessä artikkelissa scifimäisestä, vasta myöhemmin tänä vuonna myyntiin tulevasta Roborockin roboimurista, joka osaa kiivetä portaita pitkin.

Mutta yhtiöltä tuli myös tuotteita, jotka ovat tulossa jo lähiaikoina myyntiin Suomeenkin. Yhtiön Saros-mallistoon, eli kalleimpaan ns. lippulaivamallistoon, julkaistiin kaksi uutta robottia. Ne ovat seuraajia viime vuonna julkaistulle, arvostelussammekin käyneelle Roborock Saros 10:lle.

Roborock Saros 20 on käytännössä suoraa jatkumoa Saros 10 -sarjalle, mutta uutuutena robotissa on nyt se, että se osaa kiivetä myös korkeiden kynnysten yli. Roborockin mukaan Saros 20 pystyy kiipeämään 4,5 cm korkeiden yksiosaisten kynnysten yli ja jos kynnys on toteutettu portaittain, se pystyy kiipeämään jopa 4 cm + 4,5 cm korkean kynnyksen yli.



Lisäksi Saros 20:n navigointia on parannettu entisestään, eli sen esteiden väistelyn tekniikka tunnistaa aiempaakin enemmän esteitä ja mahdolisesti kotien lattioilta löytyviä kohteita.



Roborock Saros 20 Sonic

Saros 20:n sisarmalli on puolestaan Roborock Saros 20 Sonic. Se eroaa Saros 20:ä sillä, että Saros 20 Sonic on pyritty tekemään mahdollisimman matalaksi, vain 7,98 cm korkeaksi. Eli se mahtuu useimpien huonekalujen alle, joihin monet muut roboimurit eivät mahtuisi.

Se käyttää moppaukseen erilaista tekniikkaa kuin Saros 20, eli Sonic-malli käyttää värähtelevää moppilevyä, jynssäävän moppityynyn sijaan. Moppi pestään robotin telakassa 100-asteisella kuumavesipesulla, automaattisesti. Myös Saros 20 Sonic osaa kiivetä kynnysten yli.