LähiTapiola: joka neljännellä suomalaisella on kotonaan yli kymmenen akkulaitetta - akut aiheuttavat enemmän tulipaloja kuin sähkökiukaat

Vakuutusyhtiö LähiTapiola on toteuttanut kyselyn suomalaisten kotona olevien akkulaitteiden määrästä.





Kyselyn mukaan neljäsosalla suomalaisista on kotonaan jo yli kymmenen akkukäyttöistä laitetta. Lisäksi vajaa kymmenesosa (8 %) kertoi laitteita olevan niin paljon, etteivät he osaa sanoa tarkkaa määrää.

"Heistä, jotka osasivat arvioida laitteiden tarkan määrän, vastausten keskiarvo oli noin yhdeksän paikkeilla. Onhan se jo suuri luku. Määrä on todennäköisesti kasvanut entisestään jouluna, kun moni sai lahjaksi esimerkiksi puhelimia, lihasvasaroita tai akkukäyttöisiä työkaluja. Palovahinkojen ennaltaehkäisyn kannalta olennaisinta on, ettei laitteita ladata valvomatta eikä vikaantuneita, käytöstä poistettuja akkuja hillota kotona", kommentoi LähiTapiolan kotivakuutuksen kehityspäällikkö Timo Ekholm.

Pelastustoimen Pronto-tietokannan mukaan akkulaitteiden tulipalojen määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2020. Vuonna 2024 pienelektroniikan akusta tai laturista aiheutui 108 paloa, mikä oli jo enemmän kuin esimerkiksi sähkökiuaspalojen määrä.





LähiTapiola kertoo, että vahinkotiedoista ilmenee akkupalojen olevan yllättäviä ja rajuja. Räjähtäen syttyvä akku voi vahingoittaa esimerkiksi ympärillä olevia pintoja ja esineitä.

"Käytämme akkukäyttöisiä puhelimia, tietokoneita, työkaluja ynnä muita arjessamme jatkuvasti. Kenties juuri siksi meidän on vaikea ajatella, että laitteelle kävisi jotain, jos sellaisen esimerkiksi jättää latautumaan kotiin kauppareissun ajaksi. Jos tuli pääsee leviämään asunnossa ilman, että siellä on ketään tekemässä ensisammutusta tai hälyttämässä apua, seuraukset voivat olla todella karut", Ekholm sanoo.

EU:n akkuasetus on elokuusta 2025 lähtien velvoittanut kaikki loppukäyttäjät eli myös kuluttajat lajittelemaan akut ja paristot erilleen muista jätteistä ja toimittamaan ne lähimpiin keräyspisteisiin.





Vastaajista 89 prosenttia kertoi lajittelevansa vikaantuneet ja käytöstä poistuneet laitteet oikein, mutta yli kymmenesosa (13 %) kertoo kuitenkin säilyttävänsä vikaantuneita tai käytöstä poistettuja akkukäyttöisiä laitteita kotonaan.

Lue myös: Näin sammutat akusta alkaneen tulipalon.