Musiikki ei koskaan lopu! Epävirallinen MTV Rewind -palvelu toistaa musavideoita ilman mainoksia

MTV eli Music Television lakkautti vuoden 2025 lopussa kaikki eurooppalaiset musiikkivideoita vielä näyttäneet rinnakkaiskanavansa.

Kävimme läpi MTV:n historiaa ja musiikkivideokanavien lakkautusta tarkemmin erillisessä artikkelissamme.

Ja painotettakoon, että MTV:n varsinaista pääkanavaa ei lakkautettu, mutta se ei ole näyttänyt musiikkivideoita enää vuosikausiin, vaan keskittyy lähinnä reality-ohjelmiin.

Mutta nostalgian nälkä on niin suuri, että tauotonta musiikkivideoiden kokemusta varten tilalle syntyi hyvin nopeasti epävirallinen jatkaja, MTV Rewind.

MTV Rewind on täysin epävirallinen pieni verkkopalvelu, joka toistaa selaimessa tauotta musiikkivideoita. Katsoja voi valita itselleen kiinnostavimman vuosikymmenen ja sen jälkeen biisejä alkaa pyörimään, täysin ilman minkäänlaista algoritmia. Väliin tupsahtaa toisinaan hauskoina maistiaisina arkistoituja, alkuperäisen MTV-kanavan välijuontoja tai promoja.



Musiikkivideoita palvelusta löytyy yli 33 000 kappaletta ja ne on ryhmitelty vuosikymmenittäin IMDB:n tietojen pohjalta.

Musiikkivideot toistuvat kaikki YouTubesta, joten palvelu on myös musiikin osalta täysin laillinen (joskin MTV:n nimen ja logon käyttäminen johtanee ennenpitkää ongelmiin..). Täysin sattumanvarainen biisien toisto ei tokikaan vastaa täysin autenttista MTV:n katselua, jossa suosituimmat biisit soivat vähintään tunnin välein, mutta varsin uskollisen kokemuksen epävirallisen MTV Rewindin avulla saa kuitenkin luotua. Palvelun kehittäjä löytyy Twitteristä.

Palvelu löytyy täältä:

Epävirallinen MTV Rewind