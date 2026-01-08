Tekoäly tuhoaa nettiä: Valtavan suosittu avoimen lähdekoodin projekti pulassa, kun kukaan ei käy projektin sivuilla

Ennakoimme jo pari vuotta sitten, että tekoäly tulee tuhoamaan nykymuotoisen internetin. Erityisen julma isku nykymuotoiselle, mainosrahotteiselle netille tuli, kun Google alkoi linkkien sijaan tarjoamaan käyttäjille suoria vastauksia.

Tekoälyn vastaukset on tietysti kerätty alunperin verkkosivustoilta. Mutta kun tekoäly ei ohjaa käyttäjiä lukemaan vastauksia alkuperäisiltä verkkosivustoilta, vaan tarjoaa vastauksen suoraan, verkkosivustojen liikenne romahtaa. Ja samalla romahtavat verkkosivustojen tulot. Joka tietysti lopulta johtaa siihen, että sivustot eivät enää luo uutta sisältöä. Jolloin tekoälyllekään ei ole enää tarjolla uusia vastauksia.

Tähän saakka ongelma on iskenyt lähinnä vastauksia ja ratkaisuja tarjoaviin sivustoihin, joista kenties tunnetuin esimerkki on ohjelmoijien suosikkisivuston Stack Overflow'n romahdus tekoälyn jälkeisessä maailmassa.



Mutta nyt tekoälyn aiheuttama shokki alkaa ulottumaan myös hyvin yllättäviin tahoihin.

Yksi maailman suosituimmista verkkosivustojen kehitykseen käytetyistä CSS-tyylitiedostojen ohjelmointikehyksistä on Tailwind CSS. Viime vuonna tehdyn kyselyn mukaan yli puolet verkkosivustojen kehittäjistä käytti sivustojen kehitykseen nimenomaan Tailwind CSS:ää.

Tailwind CSS on avoimen lähdekoodin projekti, mutta päävastuu sen kehityksestä on ollut Tailwind Labsillä, eli Tailwindin kehittäneellä yrityksellä. Eli projektia on kehitetty ammattimaisesti, palkattujen ohjelmoijien toimesta - ja lopputulos on kuitenkin ollut kaikkien ilmaiseksi käytettävissä. Samoinhan toimii moni muukin avoimen lähdekoodin projekti.

Tärkein Tailwind Labsin tulonlähde on ollut Tailwindin käytössä opastava yhtiön virallinen sivusto. Sivustolle päätyneet sovelluskehittäjät ovat törmänneet sitten samalla sivustolla näkyviin kaupallisten ratkaisujen mainoksiin, joita ovat tarjonneet sekä Tailwind Labs että sen yhteistyötahot.

Mutta koska tekoälyavusteinen ohjelmointi, ChatGPT ja Googlen tekoälykoosteet ovat "kaapanneet" ohjeistuksen itselleen, on Tailwindin virallisten sivujen liikenne laskenut 40% vuoteen 2023 verrattuna, vaikka Tailwind CSS:n käyttö on suositumpaa kuin koskaan aiemmin.

Tailwind Labsin toimitusjohtaja Adam Watchan kertoo Githubissa, että yhtiö on joutunut irtisanomaan 75 prosenttia työntekijöistään vuoden 2026 alussa, koska firman tulot ovat romahtaneet edellä kuvatusta syystä johtuen.

Ironista kyllä, keskustelu alkoi Githubissa siitä, kun Tailwind CSS:ää käyttävä kehittäjä pyysi Tailwindiä luomaan dokumentaatiosta tekoälylle syötettävän version, jotta tekoälyt ymmärtäisivät Tailwind CSS:n käyttölogiikkaa aiempaa paremmin - ja jotta kehittäjien ei tarvisi käydä lukemassa Tailwindin virallista dokumentaatiota.