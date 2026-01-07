Yhden ikonisen käyttöjärjestelmän taru päättyi, tuki loppui

Muistatteko ne vanhat hyvät ajat, kun Windows oli vasta pilke Bill Gatesin silmäkulmassa, kommunismilta haiskahtavasta Linuxista ei oltu vielä kuullutkaan, toimistoissa tupakoitiin sisällä ja Applen tietokoneita käyttivät lähinnä pilveä polttavat hipit..?

Tuohon aikaan kauluspaitoja käyttävissä, vakavasti otettavissa toimistoissa, Unix ja sen eri muodot olivat aikansa kuninkaita. Luotettavia ja vakaita.

Siinä maailmassa syntyi uskomaotn määrä Unix-käyttöjärjestelmän eri muotoja - käytännössä kaikilla vakavasti otettavilla tietokoneyhtiöillä oli oma Unixinsa. Microsoftilla oli XENIX, IBM:llä oli AIX, Silicon Graphicsilla oli IRIX, Sunilla oli Solaris ja Commodorella oli Amiga Unix.

Myös teknologiajätti Hewlett-Packardilla oli luonnollisesti omansa, vuonna 1982 päivänvalon nähnyt HP-UX.



Sittemmin käyttöjärjestelmän kehitys siirtyi Hewlett-Packardin jakautumisen myötä suuryrityksiin keskittyvälle Hewlett-Packard Enterpriselle eli HPE:lle, joka on siis nykyisin eri yhtiö kuin tulostimista tuttu HP.

Mutta nyt HP-UX on lakkautettu, 43 vuoden jälkeen. The Register kertoo, että HP-UX:n viimeisen version tukiaika on päättynyt 31.12.2025. Kyseinen versio, HP-UX 11i release 2505, on nyt ilman virallista aktiivista tukea, joskin sitä voi vielä käyttää vuoden 2028 loppuun asti eli sille julkaistaan ilmeisesti jollain tasolla vielä kriittisiä tietoturvapäivityksiä.

Viimeiset HP-UX:n versiot tukivat enää ainoastaan Intelin jo historiaan jäänyttä Itanium-arkkitehtuuria, eli käyttöjärjestelmää ei enää vuosikausiin edes yritetty siirtää moderneille suoritinarkkitehtuureille (Itanium lakkautettiin vuonna 2021). Ennen Itaniumia, HP-UX ehti loikata pitkän, yli 40 vuotta kestäneen historiansa aikana sujuvasti useallekin eri suoritinarkkitehtuurille. Mutta lopulta myös HPE on siirtynyt käyttämään pitkälti Linuxia palvelinratkaisuissaan.