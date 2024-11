Bluesky rikkoi 15 miljoonan käyttäjän rajan

Lyhyisiin julkaisuihin keskittyvä, sosiaalisen median palvelu Bluesky on ylittänyt 15 miljoonan käyttäjän rajan.

Palvelu on saanut runsaasti uusia käyttäjiä viime aikoina Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen. Iso osa uusista käyttäjistä on tullut juurikin Yhdysvalloista, mutta esimerkiksi Suomessa Bluesky on hiljalleen noussut ylöspäin sovelluskauppojen listauksissa.

Bluesky kilpailee X:n eli entisen Twitterin ja Metan Threadsin kanssa samoista käyttäjistä. X:n käyrä on ollut alaspäin jo hyvän tovin Muskin muutosten myötä. X:stä monet ovat siirtyneet Threadsin pariin, joka kolmisen kuukautta sitten rikkoi 200 miljoonan kuukausittaisen käyttäjän rajan ja nyt lukema on kasvanut jo 275 miljoonaan.

Mutta Threads kärsii myös ongelmista, sillä palvelussa käytetään lähinnä algoritmipohjaista Sinulle-näkymää, joka näyttää esimerkiksi paljon kommentteja kalastavia julkaisuja. Tämäkin on saattanut vaikuttaa osakseen Blueskyn kasvuun, jossa syötteet voi helposti päättää itse.





Bluesky muuttui alkuvuodesta kaikille avoimeksi, kun aiemmin käyttäjäksi pääsi kutsun kautta.

Blueskystä löytyy muun muassa AfterDawnin tili, joka juuri ylitti 500 seuraajan rajan. Tämäkin viittaa siihen, että suomalaisten keskuudessa Bluesky on nousemassa varteenotettavaksi vaihtoehdoksi.